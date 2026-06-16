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Los 13 gritos mundialistas de Messi y la marca que está por alcanzar

Lionel Messi está a un paso de ingresar al podio histórico de máximos goleadores del Mundial, superado solamente por Gerd Müller, Ronaldo Nazario y Klose

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 08:48
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Repasamos los 13 goles de Messi en mundiales, desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, previo al debut de Argentina contra Argelia.

 Foto: EFE
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El primer gol del astro argentino fue en su debut mundialista contra Serbia y Montenegro en Alemania 2006.

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Ocho años tuvieron que pasar para que Messi gritara su segundo gol en mundiales, la víctima fue Bosnia y Herzegovina en Brasil 2014.

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Una jornada después, Messi anotaba un gol agónico contra Irán al minuto 90+1, desatando la locura en el estadio.

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Cerrando su participación goleadora en Brasil 2014 con un doblete contra Nigeria, el primero un remate en el área pequeña de la selección africana.

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Y el segundo, un golazo de tiro libre, llegando hasta la final que posteriormente perdería contra Alemania en Brasil 2014.

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Cuatro años después, en Rusia 2018, Messi anotaría un gol clave en la clasificación de su selección a los octavos de final.

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Qatar 2022 sería el mejor Mundial de Messi y, aunque marcó el primer gol contra Arabia Saudita, no pudo evitar la derrota.

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Argentina, con el agua al cuello, necesitaba ganarle a México y al minuto 64, un remate de Messi derrumbó el arco de Ochoa.

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Comenzaban las rondas de eliminación mundialista y Messi anotaba su primer gol en unos octavos de final contra Australia.

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En cuartos de final, Messi nos regaló una mítica celebración contra el entrenador de Países Bajos, van Gaal, clasificando a las semifinales.

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Ya en semifinales y desde los once pasos, Argentina jugaría su sexta final en mundiales, luego de derrotar por 3-0 a Croacia.

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En la final del Mundial 2022, Messi abriría el marcador desde el punto penal a los 23 minutos, acercándose cada vez más al título.

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El último gol de Messi en este torneo fue para adelantar a Argentina en la final contra Francia, coronándose campeón del Mundial en Qatar 2022.

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