Los 13 gritos mundialistas de Messi y la marca que está por alcanzar

Repasamos los 13 goles de Messi en mundiales, desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, previo al debut de Argentina contra Argelia.
El primer gol del astro argentino fue en su debut mundialista contra Serbia y Montenegro en Alemania 2006.
Ocho años tuvieron que pasar para que Messi gritara su segundo gol en mundiales, la víctima fue Bosnia y Herzegovina en Brasil 2014.
Una jornada después, Messi anotaba un gol agónico contra Irán al minuto 90+1, desatando la locura en el estadio.
Cerrando su participación goleadora en Brasil 2014 con un doblete contra Nigeria, el primero un remate en el área pequeña de la selección africana.
Y el segundo, un golazo de tiro libre, llegando hasta la final que posteriormente perdería contra Alemania en Brasil 2014.
Cuatro años después, en Rusia 2018, Messi anotaría un gol clave en la clasificación de su selección a los octavos de final.
Qatar 2022 sería el mejor Mundial de Messi y, aunque marcó el primer gol contra Arabia Saudita, no pudo evitar la derrota.
Argentina, con el agua al cuello, necesitaba ganarle a México y al minuto 64, un remate de Messi derrumbó el arco de Ochoa.
Comenzaban las rondas de eliminación mundialista y Messi anotaba su primer gol en unos octavos de final contra Australia.
En cuartos de final, Messi nos regaló una mítica celebración contra el entrenador de Países Bajos, van Gaal, clasificando a las semifinales.
Ya en semifinales y desde los once pasos, Argentina jugaría su sexta final en mundiales, luego de derrotar por 3-0 a Croacia.
En la final del Mundial 2022, Messi abriría el marcador desde el punto penal a los 23 minutos, acercándose cada vez más al título.
El último gol de Messi en este torneo fue para adelantar a Argentina en la final contra Francia, coronándose campeón del Mundial en Qatar 2022.