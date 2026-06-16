Argentina, a por su primer debut victorioso como campeón del mundo

Madrid, España.- Argentina comenzará la defensa del título este martes en el estadio Arrowhead de Kansas City ante Argelia, un partido en el que tratará de romper el maleficio y lograr su primera victoria en un debut mundialista como vigente campeona mundial. Hasta el momento las otras dos ocasiones no pudo comenzar la defensa del título ni con victoria ni con empate. Tras lograr la corona universal en casa en 1978 y en México 1986, en España 1982 y en Italia 1990 perdió ante Bélgica y Camerún, respectivamente, por 0-1 en ambos casos. Un solitario tanto de Erwin Vandenbergh a los 62 minutos en el encuentro disputado en el Camp Nou de Barcelona frustró el estreno de la Albiceleste que lideraba Diego Maradona y que dirigía César Luis Menotti y que acabó pasando de fase como segunda del grupo 3 tras el cuadro belga.

Ocho años después, con el Giuseppe Meazza como escenario, la campanada fue aún mayor al perder el equipo que dirigía Carlos Salvador Bilardo ante una semidesconocida Camerún con una diana a los 67 minutos de François Oman-Biyik.Sufrió sobremanera Argentina para pasar como tercera de grupo, tras el cuadro africano y Rumanía, y acabó llegando a la final después de eliminar a Brasil por 1-0 y a Yugoslavia e Italia tras sendas tandas de penaltis.

En la lucha por el título cedió ante la entonces Alemania Federal (RFA) por 0-1.En esta ocasión se medirá a Argelia, un equipo que jugará su quinta fase final mundialista, a la que vuelve tras no lograr su clasificación para Rusia 2018 y Catar 2022, y con los octavos en Brasil 2014 como su mejor prestación.



Histórico mal estreno para los campeones

El primer campeón mundial, Uruguay, no pudo aspirar a defender su título en Italia 1934, cita en la que no participó y ganó a Checoslovaquia por 2-0 en Suiza 1954. En el resto de ocasiones, la mitad de las veces el poseedor de la corona se estrenó en la edición siguiente con un resultado adverso. La pentacampeona Brasil ganó en todos sus debuts tras ser campeón menos en una oportunidad, en Alemania 1974, donde empató a cero ante Yugoslavia; Alemania ganó dos veces y empató y perdió una; e Italia, la otra tetracampeona, sólo ganó en la primera ocasión (en Francia 1938 a Noruega 2-1 en la prórroga), perdió ante Suecia (2-3) en Brasil 1950 y empató a uno ante Bulgaria en México 1986 y Paraguay en Sudáfrica 2010.

Francia fue sorprendida por Senegal en Corea/Japón 2002 (0-1) y goleó a Australia (4-1) en Catar 2022; Inglaterra superó a Rumanía por 1-0 en México 1970; y España sufrió la derrota más abultada para un defensor del título en su estreno al caer en Brasil 2014 ante Países Bajos por 1-5 pese a adelantarse con un tanto de Xabi Alonso.

Debuts de los campeones en los siguientes Mundiales