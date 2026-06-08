La cancha de fútbol que resiste dentro de un antiguo volcán en México

Ciudad de México, México.- Durante más de siete décadas, habitantes del sur de la Ciudad de México han mantenido una cancha de fútbol dentro del cráter de un volcán extinto sin ceder el control del espacio, incluso cuando el lugar gana protagonismo a días del Mundial 2026. Ubicada a más de 2.600 metros de altitud y rodeada de vegetación, la cancha ocupa el centro de una depresión natural que sus habitantes conocen como El Teoca, un antiguo cráter volcánico donde cada domingo se reúnen equipos de distintos pueblos y barrios de Xochimilco. La historia del lugar va más allá de su inusual ubicación y está marcada por décadas de organización comunitaria que han mantenido la cancha bajo sus propias reglas. "El cerro es comunal, el cerro es del pueblo y así estamos bien. Nos queremos hacer un torneo y es independiente, no le pedimos permiso a nadie", resume a EFE Joel Becerril, uno de los representantes de la liga.

Su padre participó en la construcción del campo hace más de 70 años, cuando vecinos del pueblo transformaron un terreno donde se sembraba maíz y levantaron ahí las primeras porterías con troncos de los árboles del lugar. Desde entonces, añade, la comunidad ha rechazado proyectos que implicaban ceder parte del control del espacio, como una propuesta reciente para instalar alumbrado, a la que los habitantes se opusieron para proteger la fauna que habita el cráter, donde todavía es posible encontrar conejos, ardillas, tlacuaches, cacomixtles y armadillos. "Nosotros lo que tratamos es conservarla, que no se vaya (la fauna)", remarca Becerril. El efecto Mundial Esa singular combinación de paisaje, historia y organización comunitaria ha atraído miradas en la antesala del Mundial 2026, incluidas actividades promocionales vinculadas al torneo como una grabación con jugadores de pelota mesoamericana, un deporte con más de 3.000 años de historia. "Queremos aprovechar toda la promoción que está teniendo el Mundial para promocionar el juego de pelota", dice Juan Luis Zapata, practicante de esta disciplina prehispánica.