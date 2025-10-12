Cambio de último momento: Hora y canal que transmitirá el partido Honduras vs Haití

Tegucigalpa, Honduras.- Las selecciones nacionales de Honduras y Haití se disputan este lunes 13 de octubre el liderato del grupo C en el cuarta jornada de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, en un duelo entre rivales directos al que llegan empatados con cinco puntos cada uno. La selección haitiana es líder del grupo por mejor diferencia de goles, uno más que la hondureña, que de local viene de empatar en la tercera fecha 0-0 contra Costa Rica.

Los de Haití se sienten animados por el triunfo de 0-3 que lograron de visita ante Nicaragua, que se ha quedado en el camino, dando la pelea, en un nuevo intento por clasificar a un mundial. El empate en casa ante Costa Rica le dejó un sabor a derrota a Honduras, que contra Haití saldrá resuelta a ganar y a la espera de los dos juegos como visitante, en noviembre, cuando se definirá el primer lugar del grupo C que clasificará de manera directa al Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Sus rivales en noviembre serán Nicaragua y Costa Rica. El mejor escenario para Honduras sería ganarle a Haití y que Costa Rica, que ha sumado tres puntos en tres juegos, empatara con Nicaragua, que acumula uno.

HORARIO Y DÓNDE VERLO