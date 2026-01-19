Brahim se disculpa tras fallar penal clave con Marruecos: "Me duele el alma"

Rabat, Marruecos.- Brahim Díaz está en el ojo del huracán después de su actuación en la final de la Copa Africana de Naciones. El atacante del Real Madrid tuvo en sus pies la gloria para Marruecos, pero falló en el momento menos indicado del partido. Sobre el cierre del encuentro, el ex del Manchester City tuvo una inmejorable oportunidad desde el punto penal, pero su definición "a lo Panenka" frente a Edouard Mendy fue lamentable y terminó condenando a los "Leones del Atlas" que cayeron en la prórroga ante Senegal.

El futbolista merengue no ocultó su dolor por la derrota y posteó un sentido mensaje en sus redes sociales después de ser señalado como el principal responsable de la debacle marroquí. "Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo”, escribió Brahim en su cuenta de X.



"Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatirza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí", agregó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.