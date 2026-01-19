Bota de Oro 2026: Mbappé sufre duro revés, crack de Barcelona se mete a la lucha y líder arrasa

La lucha por ser el máximo goleador de la temporada en fútbol europeo sigue a todo vapor. Estos son los últimos movimientos que se han registrado.
20. Ferran Torres (FC Barcelona) - 11 (x2): 22 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
19. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 11 goles (x2): 22 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero argentino anotó el gol del triunfo este sábado 17 de enero frente al Udinese en la Serie A.
18. Luis Suárez (Sporting Lisboa) - 15 goles (x1,5): 22.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
17. Leo Walta (IK Sirius de Suecia) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
16. Franculino Djú (Midtjylland de Noruega) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
15. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 12 goles (x2): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés anotó este sábado un gol contra el Angers en la Ligue 1 de Francia.
14. Kasper Hogh (FK Bodø/Glimt de Noruega) 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
13. Nahir Besara (Hammarby Fotboll de Suecia) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
12. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
11. Klaemint Olsen (NSI Runavik de Islas Feroe) - 26 goles (x1): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
10. Ibrahim Diabate (GAIS de Suecia): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
9. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de Noruega) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
8. August Priske (Djurgardens de Suecia) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
7. Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
6. Darko Lemajic (FC RFS de Letonia): 28 goles (x1) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Es el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS (Rigas Futbols Skolas) de Letonia sus 28 tantos se traducen en apenas 28 pts.
5. Vedat Muriqi (Mallorca) - 14 goles (x2): 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El kosovar firmó un hat-trick para la victoria (3-2) sobre el Athletic Club de Bilbao, dos de penal el sábado en la Liga Española. Escala posiciones en la tabla de goleadores de Europa.
4. Igor Thiago (Brentford): 16 goles (x2) - 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero brasileño no pudo marcar en esta jornada en la que su equipo perdió (2-0) contra el Chelsea.
3. Kylian Mbappé (Real Madrid): 19 goles (x2) - 38 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés marcó un gol de penal en el triunfo contra el Levante y se acerca a la cabeza de la tabla de goleadores de Europa.
2. Erling Haaland (Manchester City): 20 goles (x2) - 40 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El noruego se fue en blanco en la derrota de los Citizens contra el Manchester United (2-0) en el Clásico de la Premier League.
1. Harry Kane (Bayern de Múnich): 21 goles (x2) - 42 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés marcó un gol en la victoria de los bávaros (1-5) contra el RB Leipzig este sábado 17 de enero y lidera la tabla de goleadores de Europa y de la Bundesliga. Deja atrás a Haaland y Mbappé.