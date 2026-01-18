Xabi Alonso: Los equipos que lo quieren fichar luego de su salida del Real Madrid

El técnico español Xabi Alonso salió del Real Madrid por malos resultados, pese a ello, las ofertas han comenzado a llegar y dos grandes clubes lo quieren
Xabi Alonso no tuvo un buen paso por el Real Madrid, su tiempo duró poco, no pudo mantener el orden en el camerino del club y eso le perjudicó.
Xabi Alonso dejó una buena imagen con el Bayer Leverkusen, donde firmó una de las mejores campañas del fútbol europeo.
Estando en el Leverkusen conquistó la Bundesliga, la DFB Pokal y la Supercopa. Sus logros hicieron despertar el interés por el Real Madrid.
Luego de su fracaso en el Real Madrid, Xabi ahora interesa al Eintracht Frankfurt, según Bild.
El club alemán busca técnico tras destituir a Dino Toppmöller luego de una serie de malos resultados y el empate 3-3 ante Werder Bremen terminaron por sentenciar al entrenador, dejando vacante un banquillo con aspiraciones europeas.
Eintracht marcha séptimo, a diez puntos del Borussia Dortmund, segundo en la tabla. El equipo necesita un golpe de timón para volver a competir por puestos de Champions y estabilizar un curso irregular.
Frankfurt ocupa el puesto 30 en la UEFA Champions League, a tres puntos de los playoffs, con dos partidos restantes: Qarabag como visitante y Tottenham Hotspur en casa.
Xabi Alonso es el gran deseo, el Eintracht maneja alternativas de peso. Edin Terzic, Marco Rose y Roger Schmidt aparecen en la lista de candidatos si el club no logra convencer al ex entrenador del Leverkusen.
El principal objetivo del Eintracht es persuadir a Xabi Alonso para que regrese a Alemania. En el Deutsche Bank Park confían en que su pasado exitoso en la Bundesliga sea un argumento clave para seducirlo.
Sin embargo, la operación no luce sencilla. Tras brillar en Leverkusen, Xabi Alonso estuvo en el radar de gigantes como el Bayern Múnich, Liverpool, entre otros. Volver ahora a Frankfurt podría interpretarse como un paso atrás en su carrera.
Además, el fichaje exigiría una inversión importante, tanto económica como deportiva. El entrenador español buscará garantías de un proyecto sólido y ambicioso, algo que el Eintracht deberá demostrar si quiere cerrar el acuerdo.
El Liverpool de Inglaterra circula la posibilidad de que Xabi Alonso sea el sustituto de Arne Slot si la crisis de resultados de los reds se profundiza.
El último empate ante Burnley volvió a encender las alarmas y el nombre de Xabi también comienza a sonar como reemplazo.
Así, pese a no haber encontrado en el Real Madrid las sensaciones esperadas, Xabi Alonso no ha perdido cartel. Sigue despertando interés entre clubes de primer nivel y se perfila como una de las piezas más codiciadas del mercado.
Pero Xabi no apresura a tomar un nuevo reto luego de su salida del Real Madrid.