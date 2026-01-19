Mbappé admite inconvenientes con Xabi Alonso cuando estuvo en Real Madrid y defiende a Vinicius

El delantero francés también fue consultado por el momento que atraviesan Vinicius y Bellingham , y explica su viaje a Yeda por la final de la Supercopa española que acabó perdiendo frente al Barcelona , cuando aún no estaba listo para jugar.

Madrid, España.- Kylian Mbappé afrontó este lunes una rueda de prensa delicada previo al partido de Champions League contra el Mónaco . El goleador del Real Madrid respondió a todas las preguntas dirigidas por la pitada del Santiago Bernabéu durante el duelo contra Levante, la salida de Xabi Alonso y cómo ha sido su relación con el DT español.

Pitada en el Bernabéu

"Yo entiendo a la gente. Antes de ser futbolista era un joven que veía los partidos, si no estaba contento, pitaba. La única oportunidad del madridismo es esa. No me gustó que pitaran más a algunos jugadores. Es culpa de todo el equipo. Tenemos el carácter para cambiar eso. El madridismo está enfadado, pero está con nosotros".

Bellingham y Vinicius

"No es culpa de Vinicius si no jugamos como debemos. Es culpa de toda la plantilla. El madridismo no tiene que coger a un jugador y pitarle solo a él. Hay que cambiar la situación y lo sabemos. Vamos a hacerlo".

"No soy Vini. No tengo consejos que darle, ha conocido todas las etapas del club. No soy nadie para darle consejos. Cuando Vini es feliz, es diferente".

¿Habló con Xabi Alonso tras su salida?

"Sí, hablé con él cuando fue la noticia. Quería apoyarlo porque nunca es fácil. No es mi responsabilidad decir si es justo o no. El fútbol es así. Es la vida del mundo del fútbol de alto nivel. Hay que defender el escudo del Madrid".

Pitada por la destitución de Xabi

"Es posible. Yo entiendo la frustración de la gente y los pitos. Cuando era niño, creía que todo lo que se decía en la TV era verdad. A veces es opinión, pero nuestro trabajo es competir".

Su relación con Xabi

"No voy a hacer el tonto, claro que han pasado cosas. Es la vida de un gran club. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No está bien, pero lo aceptamos.