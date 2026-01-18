  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona recibe mala noticia previo a partido contra Real Sociedad por LaLiga

El FC Barcelona visita Anoeta para medirse ante la Real Sociedad, pero horas antes del ecnuentro recibe mala noticia

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 11:09
Barcelona recibe mala noticia previo a partido contra Real Sociedad por LaLiga

Hansi Flick no va a poder contar con una de sus mayores figuras con el FC Barcelona.

 Foto: EFE

San Sebastián, España.- El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', con un golpe en la pierna derecha, es "baja por precaución" en el partido de LaLiga que su equipo disputará este domingo (2:00 PM) ante la Real Sociedad en Anoeta.

Por tanto, Raphinha no ha entrado en la convocatoria que ha dado el técnico del conjunto azulgrana, Hansi Flick, y a la que regresa el centrocampista Frenkie de Jong, ausente por sanción en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Racing de Santander.

Siguen fuera de la lista los lesionados de larga duración Andreas Christensen y Pablo Paéz Gavira 'Gavi' y también el joven mediapunta Pedro Fernández 'Dro', que ya ha comunicado al club su intención de dejar el Barça previo pago de su cláusula de rescisión de 6 millones de euros en este mercado de invierno.

Convocados por Barcelona para partido ante Real Sociedad

Joan García, Ter Stegen, Szczesny (porteros);

Cubarsí, Eric García, Araujo, Gerard Martín, Balde, Kounde, Cancelo (defensas);

Pedri, De Jong, Fermín López, Casadó, Olmo, Bernal (centrocampistas);

Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony Bardghji (delanteros).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias