Real Sociedad sorprende al bajarse a Barcelona y lo complica en LaLiga

San Sebastian, España. - La Real Sociedad , gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes, doblegó este domingo por 2-1 al Barcelona en un encuentro loco en el que el árbitro anuló hasta cuatro goles y un penalti y el equipo azulgrana estrelló cuatro balones en la madera para ver su ventaja sobre el Real Madrid reducida a un solo punto.

En la primera jugada del partido, a los 28 segundos, Oyarzabal marcó el 1-0, aunque el delantero internacional estaba en posición adelantada. En la siguiente jugada, Pedri casi puso por delante a los suyos con un primer remate que paró Remiro y uno posterior que se le marchó arriba.

En el minuto 4 Olmo remató a puerta, pero el guardameta local no tuvo problemas para detener el tiro colocado del catalán. En el minuto 6, Fermín puso por delante al Barcelona con un disparo desde la frontal del área tras una recuperación en campo contrario, pero Jesús Gil Manzano lo anuló tras revisarlo en el VAR.

A partir de ahí el equipo de Flick fue controlando el partido mediante la posesión del balón, y Dani Olmo volvió a tirar fuera desde el balcón del área tras una buena conducción. En el minuto 21 De Jong remató al fondo de las mallas, pero el neerlandés estaba claramente adelantado.

Dani Olmo, el jugador más incisivo del partido hasta el momento, perdonó el 0-1 con un remate a bocajarro que mandó por encima de la portería de Remiro. En la siguiente jugada, Lamine Yamal remató fuera tras otra gran acción triangulada por el conjunto culé, y en la posterior acción, Guedes remató flojo a las manos de Joan García.

En el minuto 28, el árbitro volvió a anular un tanto del Barça, en este caso de Lamine Yamal, por fuera de juego. En el 31, Mikel Oyarzabal puso por delante a la Real tras rematar un buen centro desde el costado derecho de Guedes. Los donostiarras crecieron con el gol, y Turrientes remató a las manos de Joan García desde la frontal del área.

Olmo lo volvió a intentar desde dentro del área, pero Remiro desvió el disparo a córner. En el descuento de la primera mitad, Remiro salvó el empate a un buen remate de Lamine, y el VAR anuló un penalti de Zubeldia al propio Yamal por fuera de juego previo. En definitiva, cinco goles, cuatro de ellos anulados, y un penalti, también anulado, en los primeros 45 minutos.