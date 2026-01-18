Tabla de posiciones de LaLiga española: Barcelona se complica y Real Madrid aprovecha

San Sebastián, España.- El FC Barcelona de Hansi Flick ha patinado en su última presentación por LaLiga al caer ante Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo.
El equipo catalán jugó un gran partido al visitar Anoeta, pero no le bastó de nada, ya que los locales fueron más efectivos.
No solo eso, el partido estuvo lleno de polémica ya que el VAR anuló tres goles al Barcelona, uno de ellos por la punta del talón de Lamine Yamal.
Esta derrota ha complicado al equipo de Hansi Flick, aunque siguen como líderes de LaLiga de España, ahora su distancia es de tan solo un punto sobre Real Madrid, su mas cercano rival.
Mientras que para la Real Sociedad esos tres puntos lo hicieron escalar en la tabla, estaban en 14 y ahora se colocaron como octavos con 24 unidades.
Hablando de la zona baja, equipos como Alavés (19'), Levante (14') y Real Oviedo (13') son los que están peleando por no descender.
Tabla de posiciones de LaLiga de España
Ahora el Barcelona no puede fallar ya que el Real Madrid lo tiene a un punto. El próximo compromiso para los de Álvaro Arbeloa es ante Villarreal que es tercero y los catalanes contra el último en la tabla.