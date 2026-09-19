“Chocolate” Sánchez celebra con su cinturón el título de Periodismo en la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) vivió una jornada marcada por el orgullo y la disciplina durante la entrega de títulos a nuevos profesionales.

Entre los graduados destacó Gerardo “Chocolate” Sánchez, campeón Latino de la OMB, quien llegó a la ceremonia con su cinturón para celebrar una nueva conquista en su trayectoria: recibir su título como Licenciado en Periodismo.

Sánchez, quien anteriormente ha brindado entrevistas a EL HERALDO, compartió su alegría por culminar su formación universitaria y destacó el esfuerzo que representó combinar sus estudios con una demandante carrera deportiva.

“Contento, agradecido con Dios, bendecido, porque en realidad es una gran bendición. Tener un título profesional, que me ha costado demasiado, es una gran bendición”, expresó el pugilista a los micrófonos de EL HERALDO.