“Chocolate” Sánchez celebra con su cinturón el título de Periodismo en la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) vivió una jornada marcada por el orgullo y la disciplina durante la entrega de títulos a nuevos profesionales.
Entre los graduados destacó Gerardo “Chocolate” Sánchez, campeón Latino de la OMB, quien llegó a la ceremonia con su cinturón para celebrar una nueva conquista en su trayectoria: recibir su título como Licenciado en Periodismo.
Sánchez, quien anteriormente ha brindado entrevistas a EL HERALDO, compartió su alegría por culminar su formación universitaria y destacó el esfuerzo que representó combinar sus estudios con una demandante carrera deportiva.
“Contento, agradecido con Dios, bendecido, porque en realidad es una gran bendición. Tener un título profesional, que me ha costado demasiado, es una gran bendición”, expresó el pugilista a los micrófonos de EL HERALDO.
Asimismo, el nuevo profesional resaltó el orgullo de representar a Honduras y aseguró que este logro académico demuestra que los hondureños pueden alcanzar grandes metas tanto en el ámbito profesional como en el deportivo.
“La gente alrededor del mundo se da cuenta que en Honduras podemos lograr grandes cosas. Ser Licenciados en Periodismo, profesionalizarnos en lo académico, y también ser campeones”, manifestó.
Además de celebrar su graduación, Sánchez dejó claro que mantiene vivos sus objetivos deportivos y señaló que continuará trabajando en busca de nuevas conquistas sobre el cuadrilátero.
“Voy por el campeonato mundial, si Dios se lo permite”, afirmó el campeón durante la entrevista.
Discplina como motor del éxito
La disciplina que Gerardo “Chocolate” Sánchez ha aplicado durante su carrera como boxeador también fue determinante para alcanzar la meta universitaria, una experiencia que, según explicó, le dejó claro que la constancia es fundamental para superar las dificultades y cumplir los objetivos.
“Hay que luchar, en todo momento hay que luchar con Dios, disciplina, dedicación y determinación. Nunca dejen que alguien les diga que no pueden lograr las cosas. Tengan fe en ustedes mismos, tengan fe en Dios, y esfuércense, que al final, lo que uno se propone, lo logra”, expresó.
De esta manera, Sánchez suma el título universitario a una trayectoria deportiva en la que ya cuenta con un campeonato Latino de la OMB, dos logros alcanzados en escenarios distintos pero unidos por un mismo principio: esfuerzo y disciplina.