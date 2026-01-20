Boletos del Super Bowl 2026: precios y dónde comprarlos para el show de Bad Bunny

California, Estados Unidos.- Con un show de medio tiempo, Bad Bunny deleitará a los asistentes del Super Bowl LX n el Levi’s Stadium de Santa Clara.

El cantante puertorriqueño, tras varios espectáculos de gran magnitud, se enfrentará a uno de los desafíos más importantes de su carrera y aportará un toque latino al evento que se realizará en el estadio de los San Francisco 49ers en California, Estados Unidos

Aunque la participación del cantante urbano no es remunerada, tal como lo establecen las reglas de la liga, su presentación en un evento de esta magnitud le brinda una enorme exposición y reconocimiento internacional. Un caso similar ocurrió con Kendrick Lamar, quien participó en la edición pasada y posteriormente emprendió una gira mundial con estadios llenos.