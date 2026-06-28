Biscayart en la Voz Mundialista: "Cabo Verde no será un rival sencillo"

"Me parece de hacer un corte y decir: 'Yo soy el culpable, no busquen mucho más allá de mí'. Quizás yo les generé la ilusión y ahora, como pasa en las relaciones amorosas, viene la ilusión y después la desilusión cuando esa relación no puede prosperar. Aquí quizás haya pasado eso. En cuanto a Bielsa y su camino posterior, él lo sabe. Yo creo que se ha encontrado con un plantel que no sé si estaba totalmente de acuerdo con la filosofía que tiene Bielsa", expresó.

Sobre la polémica protagonizada por Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay, Biscayart consideró que el entrenador debió asumir públicamente la responsabilidad por el fracaso. Además, opinó que el estratega argentino nunca logró conectar plenamente con el grupo de futbolistas que dirigió durante el torneo.

Honduras.- El reconocido periodista argentino Eduardo Biscayart, integrante de La Voz Mundialista de Diario DIEZ, compartió su análisis sobre los temas que han marcado la Copa Mundial de la FIFA 2026. En su intervención abordó la crisis que vive Selección de fútbol de Uruguay, destacó el rendimiento de Selección de fútbol de Cabo Verde y aseguró que Selección de fútbol de Argentina continúa siendo la gran favorita para conquistar el título.

El analista también dedicó palabras de reconocimiento a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del campeonato. Destacó la identidad futbolística del conjunto africano y recordó que el empate conseguido frente a Uruguay fue el punto de inflexión que impulsó su histórica clasificación a la fase de eliminación directa.

EL VIDEO POLÉMICO DE BIELSA: "Me parece, de hacer un corte y decir yo soy el culpable, no busquen mucho más allá de mí, quizás yo les generé la ilusión y ahora como pasa en las relaciones amorosas, viene la ilusión y después viene la desilusión cuando esa relación no puede prosperar. Bueno, aquí quizás haya pasado eso y en cuanto a Bielsa y su camino posterior, él lo sabe. Yo creo que se ha encontrado con un plantel (4:41) que no sé si estaba de acuerdo totalmente con la filosofía que tiene Bielsa".

BIELSA PERDIÓ LA CORDURA: "Quizá un poco también lo que sucede con Bielsa, el desgaste que se produce hacia adentro, al interior del grupo, que en este caso explotó con lo que entendemos que pasó, por versiones, a puertas del último partido que era decisivo y era complicado frente a la selección española. El rendimiento de Uruguay no fue bueno, más allá de que Bielsa asuma que pudieron haber sacado siete puntos y para Bielsa, bueno, a sus 70 años, esto ya tiene una sensación de telón final y de un hombre que seguirá con sus métodos, pero que en este caso no funcionaron una vez más en un Mundial como le había pasado con aquella gran selección argentina, justamente en ese Mundial de 2002.

PAPELÓN DE URUGUAY: "Bueno, un capítulo aparte para Uruguay. El primer campeón del mundo que dentro de cuatro años va a ser co-anfitrión del torneo. Segunda eliminación consecutiva en fase de grupos y en este caso se había despertado una enorme ilusión en la afición de La Celeste después de la llegada de Marcelo Bielsa, respaldada por triunfos, por actuaciones, por un rendimiento muy alto, una victoria inédita en Buenos Aires frente a Argentina, que fue la primera derrota para la selección campeona del mundo después de la obtención del título en Catar. Otra victoria como local frente a Brasil, que no se daba desde 2001 en la antesala del Mundial de Corea del Sur, Japón. Y esa ilusión se pinchó, algo evidentemente se torció en lo que fue la relación entre Bielsa y el grupo de jugadores".

CABO VERDE ES LA SENSACIÓN: "Cabo Verde es una selección sin faltarles el respeto podemos decir de rejuntados, un país muy joven que en su independencia de Portugal constituye a un equipo nacional. Ese equipo nacional es humilde, pero tiene una identidad futbolística, tiene una característica de juego que es muy saludable, por eso pudo ponerse en ventaja. Yo creo que el partido clave para ellos es el partido frente a Uruguay. Se ponen en ventaja, después remontan, o mejor dicho empatan el partido en el final, cuando ya pensábamos que Uruguay hacía el segundo y los pasaba por encima".

RESPETO PARA CABO VERDE: "La verdad es que hay mucha gente que asume que Cabo Verde va a ser un rival sencillo, pero por lo que ha mostrado hasta aquí, salvo que mentalmente se vayan y sientan que ya han cumplido con creces el objetivo que tenían en esta Copa del Mundo, yo creo que va a ser un rival complicado, al cual habrá que saber enfrentar porque quizá pueda mostrar esa sensación de, como decía César Luis Menotti de Cuauhtémoc Blanco, de falso torpe. No es una selección torpe para nada, pero lo que queda ahora ya son partidos de eliminación directa y me parece que ahí, con los equipos ya entrando en ritmo después de haber disputado tres encuentros, probablemente veamos menos sorpresas. Me remonta a Camerún en 1982, que con tres empates en aquel caso no pudo avanzar y aquí también una selección debutante que con tres empates en este caso sí avanza".

¿FAVORITO ARGENTINA?: "No me quiero arriesgar con un porcentaje. Yo creo que Argentina es el favorito, es campeón del mundo y creo que está mostrando en esta Copa del Mundo un rendimiento, no te digo a la altura de lo que mostró en Qatar, pero sí un rendimiento de un equipo muy serio. Pero sería ingenuo de parte de Argentina pensar que ya está en la siguiente ronda al enfrentarse a Cabo Verde. Entonces no quiero asumir un porcentaje porque después seguramente alguien me va a echar en cara la cifra o me va a echar en cara que sucedió o que no sucedió, pero creo que Argentina es favorita, creo que lo saben los argentinos y lo saben los de Cabo Verde. Aún así, como bien decimos siempre, esto es fútbol, cada quien tiene sus armas".

DUELO ARGENTINA VS CABO VERDE: "La clase de partido que Argentina tendría que plantear frente a Cabo Verde sería exactamente lo que, por ejemplo, no hizo Uruguay, que es jugar un partido con muchísima concentración, con muchos detalles. A la larga lo que se ve es un equipo que puede tener la tendencia a Cabo Verde a cometer errores y Argentina lo tendría que llevar en esa dirección. Pero también fíjate que Argentina va a jugar su primer partido en un clima, diría, agobiante, que es en Miami contra una selección africana. Entonces, humedad, calor, sería un aspecto que favorecería a Cabo Verde".

NORUEGA Y HAALAND: "Yo te diría que ahí, por lo que parece y por cómo Noruega afrontó su encuentro frente a Francia, pensando en la siguiente instancia, te diría que Noruega, pero tiene futbolistas que han terminado sus, mencionaría sus dos futbolistas más emblemáticos, a Odegaard y a Haaland, que han terminado la temporada con dificultades. Ni siquiera aparecieron en el final, entonces en el encuentro contra Francia y yo creo que eso los reserva para este partido y los convierte en una carta que podría inclinar el partido a favor de la selección europea".

PARAGUAY-ALEMANIA: "El amplio favorito es Alemania. Si bien es cierto, la selección paraguaya ha mostrado a lo largo de la eliminatoria una capacidad de manejar los detalles defensivos y ofensivos. Hemos visto muy poquito de eso de Paraguay aquí, superado el equipo de Alfaro en el primer partido ampliamente por la intensidad de Estados Unidos. En el segundo, pese a la expulsión de Almirón, consiguieron la victoria y en el tercero fue un duro duelo de carácter defensivo donde Paraguay sin Almirón quizá le faltó un poco su líder futbolístico".

PARAGUAY JUEGA BIEN: "La realidad es que Paraguay no está mostrando tener mucho gol, entonces yo creo que es una serie; primero Paraguay, que volvía después de 2010 como última presencia en la Copa del Mundo, creo que se tiene que sentir satisfecha por el hecho de poder estar acá, pero te toca ya un grande como Alemania, un grande que rotó en el tercer partido, que quizá no le puso la misma intensidad que le había puesto Ecuador y que en los dos primeros mostró caras disímiles. Contundencia frente a Curazao, pese a que el partido se le había empatado y quizá resiliencia en el encuentro frente a Costa de Marfil.Creo que en este caso el europeo es favorito, pero Paraguay es un equipo muy aguerrido y vamos a ver si Alfaro lo puede soltar un poquito más o apuesta por la carta defensiva como para que el partido dure lo máximo posible y a partir de ahí tener opciones.

PAÍSES BAJOS VS MARRUECOS: "Es un muy lindo partido y entendiendo que el ganador se va a enfrentar al ganador de Sudáfrica contra Canadá, creo que ahí es donde un cierto camino en el cuadro se les puede abrir a los dos. Es un encuentro también de muchas sensaciones, si se quiere, encontradas. Hay muchos futbolistas de la selección marroquí que han nacido en Países Bajos y creo que allí hay un conocimiento mutuo importante".