Oficial: Se conoce el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026

EE UU.- La selección de Cabo Verde hizo historia este viernes y, con un empate 0-0 contra Arabia Saudí junto a la derrota de Uruguay contra España, se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en los que se citará con la Argentina de Lionel Messi. En el primer Mundial de su historia, Cabo Verde avanzó como segundo del grupo H, detrás de España (7 puntos) y por delante de Uruguay (2) y Arabia Saudí (2).

Lo hizo como invicto, tras cosechar un 0-0 ante España, un 2-2 ante Uruguay y un 0-0 ante Arabia, para alimentar el sueño del pequeño país africano, de tan solo medio millón de habitantes.

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