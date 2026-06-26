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Oficial: Se conoce el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026

A falta de jugar su último partido en fase grupos, la Argentina de Messi ya sabe contra quién jugará en la próxima ronda

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 20:10
Oficial: Se conoce el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026

Argentina jugará en Miami su partido de dieciseisavos de final del Mundial.

Foto: EFE

EE UU.- La selección de Cabo Verde hizo historia este viernes y, con un empate 0-0 contra Arabia Saudí junto a la derrota de Uruguay contra España, se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, en los que se citará con la Argentina de Lionel Messi.

En el primer Mundial de su historia, Cabo Verde avanzó como segundo del grupo H, detrás de España (7 puntos) y por delante de Uruguay (2) y Arabia Saudí (2).

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Lo hizo como invicto, tras cosechar un 0-0 ante España, un 2-2 ante Uruguay y un 0-0 ante Arabia, para alimentar el sueño del pequeño país africano, de tan solo medio millón de habitantes.

Llave en 16avos

A falta de jugar su partido este sábado ante Jordania, Messi y compañia ya saben dónde será su duelo de 16avos de final.

La cita con la Selección de Cabo Verde será el viernes 3 de julio a las 4:00 PM, hora de Honduras, en la ciudad de Miami.

De esta forma Argentina jugará por primera vez en su historia un juego de eliminacion directa ante una selección africana en un Mundial.

El campeón defensor cerrará la fase de grupos este sábado a las 8:00 PM ante su similar de Jordania y sin riesgo de perder el liderato.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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