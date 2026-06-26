¿Buena noticia para Honduras? La propuesta de Trump a la FIFA para próximos Mundiales

El Mundial 2026 está teniendo un gran éxito y los juegos en Estados Unidos han tenido gran cantidad de aficionados. Es por ello que Donald Trump planea una propuesta a la FIFA que podría beneficiar a Honduras y otras selecciones.
Tras el Mundial 2026, las próximas Copas del Mundo se realizarán en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay en 2030; la siguiente será en el 2034 en Arabia Saudita.
Tras esas dos Copas del Mundo, aún no hay decisión sobre el anfitrión del Mundial 2038. Sin embargo, Donald Trump quiere dejar un legado para Estados Unidos.
La BBC publicó en un artículo que Estados Unidos está considerando presentar una candidatura para albergar la Copa del Mundo masculina de 2038, según el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial.
La FIFA contempla ampliar aún más el formato a 64 equipos, posiblemente a partir de 2030, precisó la BBC.
"Si pensamos que este Mundial podría llegar a ampliarse a 64 equipos en algún momento, creo que Estados Unidos tiene capacidad para asumirlo", declaró Andrew Giuliani, asistente especial del presidente y director asociado de la Oficina de Enlace Público.
"Primero asegurémonos de completar con éxito el Mundial actual —que finaliza el 19 de julio— antes de plantear nuestra candidatura para 2038 o para otras ediciones", añadió.
La BBC puntualizó que la Copa del Mundo de 2038 es la siguiente para la cual se llevará a cabo un proceso de selección de sede.
Giuliani afirmó haber hablado con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la capacidad de Estados Unidos para volver a ser sede del Mundial. De pasar a 64 selecciones, la Concacaf tendría más representantes, actualmente cuenta con seis directos. Honduras no va a un Mundial desde el 2014.
Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tienen una muy buena relación y la posibilidad está latente. Uno de los aspectos que marca la FIFA para los Mundiales es la rotación de continentes. El actual es en América, el siguiente en su mayoría en Europa y África y luego en Asia.