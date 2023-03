Benjamín Mora, DT del Atlas, confía en la remontada ante Olimpia: “El equipo está más unido que nunca”

Es muy importante que entendamos el juego. Yo me dedico a esto y en cualquier parte del mundo siempre hay presión de afuera, hay expectativas y honestamente no me enfoco en ese ruido, no me enfoco en lo que no me suma y en lo que no pueda controlar.

La oportunidad en México, si la deseaba mucho, pero lo importante siempre es ejercer mi profesión en cualquier parte del mundo. Los resultados no dependen al 100 % de uno, pero somos artífices importantes para este camino.

Es difícil para todos, difícil como esta profesión asumiendo responsabilidades y el cargo que me toca en el equipo.