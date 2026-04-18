Barcelona sufre otra dura noticia tras ser eliminado por Atlético de Madrid en Champions League

Barcelona, España.- Los centrocampistas del Barcelona Fermín López y Marc Bernal no se ejercitaron este sábado sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper junto al resto de sus compañeros, y efectuaron trabajo específico en el gimnasio.

Tras la eliminación del pasado miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, el entrenador Hansi Flick dio dos días de descanso a sus jugadores, que volvieron al trabajo para empezar a preparar el partido del próximo miércoles en el Spotify Camp Nou contra el Celta en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).