Barcelona pide a la selección de España no forzar a Yamal en el Mundial 2026

Barcelona, España.- Tras confirmarse que Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada por una lesión isquiotibial, el Barcelona tiene claro que necesita cuidar a su figura y ha hecho una solicitud a la selección de España a las puertas del Mundial 2026.

De acuerdo con el diario español Sport, el cuadro azulgrana le solicitó a la Roja no utilizar al futbolista en los primeros dos partidos de la fase de grupos, en donde los ibéricos se medirán ante Cabo Verde y Arabia Saudita.

El Barcelona no quiere que su estrella recaiga de la lesión, por lo cual ha instado a la selección española a priorizar la salud del futbolista.