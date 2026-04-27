Barcelona pide a la selección de España no forzar a Yamal en el Mundial 2026

Barcelona, España.- Tras confirmarse que Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada por una lesión isquiotibial, el Barcelona tiene claro que necesita cuidar a su figura y ha hecho una solicitud a la selección de España a las puertas del Mundial 2026.
De acuerdo con el diario español Sport, el cuadro azulgrana le solicitó a la Roja no utilizar al futbolista en los primeros dos partidos de la fase de grupos, en donde los ibéricos se medirán ante Cabo Verde y Arabia Saudita.
El Barcelona no quiere que su estrella recaiga de la lesión, por lo cual ha instado a la selección española a priorizar la salud del futbolista.
Además, desde Cataluña indican que Lamine está "entre algodones" y llegaría con lo justo a la Copa del Mundo, agregando que si la recuperación no avanza de manera favorable se pronunciarán para que no se dé su convocatoria.
“En cualquier caso, en el Barça tienen claro que si consideran que Lamine Yamal no está en condiciones óptimas, no dudarán en alzar la voz y priorizar la salud del jugador por encima de cualquier otra circunstancia”, señala el citado medio en su artículo.
Lamine Yamal salió lesionado el pasado miércoles 22 de abril durante el partido entre el Barcelona y Celta de Vigo, encendiendo todas las alarmas en España en medio de un momento en que se ha confirmado que varios futbolistas se perderán el Mundial.