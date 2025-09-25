Astros de Mauricio Dubón pierden su división y se aferran al comodín para ir a postemporada en MLB

<b>Houston, Estados Unidos.-</b> Los <b>Seattle Mariners </b>hicieron historia al conquistar el título de la <b>División Oeste de la Liga Americana</b> en las <b>Grandes Ligas</b> tras vencer ayer 9-3 a los <b>Colorado Rockies </b>y con la derrota 6-0 de los<b> Astros de Houston</b> ante los <b>Oakland Athletics</b>.Este logro ya se veía venir para los Mariners, luego de lograr barrer a los Astros en una serie de tres juegos en el Minute Maid Park. Con este resultado, no solo aseguraron el desempate directo en la serie particular, sino que también se colocaron con 6 juegos de ventaja y solo cuatro encuentros por disputarse, sellando así el título divisional.