Este logro ya se veía venir para los Mariners, luego de lograr barrer a los Astros en una serie de tres juegos en el Minute Maid Park

  • 25 de septiembre de 2025 a las 15:05
Astros de Mauricio Dubón pierden su división y se aferran al comodín para ir a postemporada en MLB

El equipo del hondureño Mauricio Dubón está quedando fuera y esperan un tropiezo de los Detroit Tigers .

 Foto: EL HERALDO.

Houston, Estados Unidos.- Los Seattle Mariners hicieron historia al conquistar el título de la División Oeste de la Liga Americana en las Grandes Ligas tras vencer ayer 9-3 a los Colorado Rockies y con la derrota 6-0 de los Astros de Houston ante los Oakland Athletics.

Este logro ya se veía venir para los Mariners, luego de lograr barrer a los Astros en una serie de tres juegos en el Minute Maid Park. Con este resultado, no solo aseguraron el desempate directo en la serie particular, sino que también se colocaron con 6 juegos de ventaja y solo cuatro encuentros por disputarse, sellando así el título divisional.

Astros de Houston rinden homenaje a Mauricio Dubón durante el mes de independencia de Honduras

El logro de Seattle no es casualidad, sino que se deriva de una temporada de ensueño, donde supieron venir de atrás tras estar en segundo lugar durante la mayor parte de la temporada y lograron un impresionante récord de 89 victorias y 69 derrotas hasta la fecha, una de las mejores marcas en la historia de la MLB.

Ahora bien, del otro lado todo se puso cuesta arriba. Los de la "Ciudad Espacial" quedaron ahora contra las cuerdas y su única posibilidad de clasificar a la postemporada de la MLB es vía comodín.

Hasta el momento, el equipo del hondureño Mauricio Dubón está quedando fuera y esperan un tropiezo de los Detroit Tigers para seguir con aspiraciones de clasificar a la siguiente fase. Para eso, deberán quedar entre los 3 mejores récords de equipos que no ganaron su división dentro de la Liga Americana.

Seattle blanquea a los Astros de Mauricio Dubón y los complica en la clasificación a playoffs de MLB

Hasta el momento están un juego abajo de los Tigers, que tienen racha de 85-73, mientras que los de Houston están 84-74 y tienen 4 partidos por disputar en la temporada regular.

¿Qué necesitan los Astros para clasificar vía comodín?

-Para alcanzar a Tigers, su equipo más cercano, necesitan ganar por lo menos un partido más que ellos en los juegos que les quedan para superarles. Por lo que, los de Detroit deberán caer en dos partidos y Houston ganar todos los juegos que le restan.

-En caso de que igualen en partidos ganados y perdidos, estos son los criterios de desempate:

1. Enfrentamientos directos

2. Récord dentro de la división

3. Récord dentro de la liga (excluyendo su división)

4. Récord en la segunda mitad de la temporada intraliga

5. Récord en la última mitad de la segunda mitad de la temporada intraliga

