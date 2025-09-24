  1. Inicio
¡Regresa Edwin! El 11 titular de Olimpia con el que busca derrotar a Cartaginés

El Olimpia de Eduardo Espinel visita al Cartaginés por los cuartos de final de la Copa Centroamericana, un partido nada fácil para el 'León'.

  • 24 de septiembre de 2025 a las 15:48
date 2025-09-24


El Olimpia llega con la ilusión de hacerle mucho daño al Cartaginés de Costa Rica, tal y como lo hizo el Motagua ante el Alajuelense.



PORTERO: Édrick Menjívar es el portero titular de Olimpia en el Apertura 2025 y la Copa Centroamericana. No cabe duda que arrancará desde el inicio ante Cartaginés.



DEFENSA: Por el costado derecho aparecía el futbolista Kevin Guity, que le ha ganado el duelo a su compañero Edwin Lobo.



DEFENSA: El defensor central charrúa Emanuel Hernández es pieza clave en el esquema melenudo. El futbolista haría pareja con Facundo Quiroz.



DEFENSA: Facundo Queiróz tomó el puesto titular que dejó Julián Martínez. El zaguero charrúa se ha hecho de la titularidad tras la salida del defensor hondureño.



DEFENSA: Elison Rivas sería el titular de Olimpia por el costado izquierdo. El ex Olancho FC y Real de Minas se ha ganado esa banda.



VOLANTE: Jorge Álvarez es pieza clave en el engranaje de Olimpia. El "23" melenudo está totalmente recuperado de su lesión.



VOLANTE: Poco a poco Agustín Mulet empieza a tomar protagonismo en la posición que dejó Carlos Pineda tras fichar por el Sporting FC de Costa Rica.



VOLANTE: José Mario Pinto será uno de los atacantes melenudos por el costado izquierdo en la segunda línea melenuda.



VOLANTE: Dereck Moncada es uno de los jugadores melenudos con mayor proyección y podría ser una de las sorpresas melenudas en el 11 titular. Espinel también tiene la opción de alinear a Edwin Rodríguez.



DELANTERO: Jorge Benguché vive un gran momento con Olimpia en el Apertura y la Copa Centroamericana. "El Toro" apunta al 11 inicial del equipo de Espinel.



DELANTERO: Jerry Bengtson es uno de los goleadores que tiene Olimpia en la Copa Centroamericana. El veterano delantero apunta a la titularidad.



OPCIONES: Marcos Montiel, de nacionalidad charrúa, no ha tomado la plena titularidad en Olimpia, pero es opción para el esquema de Espinel.



OPCIONES: Kevin López empieza a gozar de la confianza de Eduardo Espinel y llega con ritmo para el duelo ante Cartaginés.



OPCIONES: Otro futbolista que llega con ritmo es Jamir Maldonado. El polifuncional suma minutos en Copa Centroamericana de Concacaf.



OPCIONES: Edwin Lobo, la otra opción melenuda en el costado derecho, viajará con la delegación blanca a suelo costarricense.



¿Y EDWIN RODRÍGUEZ? El futbolista hondureño regresó a los entrenos de Olimpia, pero es duda si arrancaría desde el inicio en el duelo ante Cartaginés de Costa Rica.



DT: Eduardo Espinel tiene dos objetivos: clasificar a semifinales de Copa Centroamericana y lograr el boleto a la Champions de Concacaf.
