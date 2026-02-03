¿Cuándo es el partido de vuelta entre América y Olimpia por la Copa de Campeones?

Tegucigalpa, Honduras.- El duelo de vuelta entre América y Olimpia definirá al club que avanzará a los octavos de final de la Champions de Concacaf, en una de las series más atractivas de la ronda. El compromiso se disputqrá el miércoles 11 de febrero a las 7:00 de la noche, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, escenario donde se conocerá al ganador del pulso entre mexicanos y hondureños.

Tras el primer enfrentamiento, ambos equipos llegan con la obligación de ser precisos y contundentes, sabiendo que cualquier detalle puede inclinar la balanza. América buscará imponer su localía y jerarquía internacional, mientras que Olimpia intentará repetir actuaciones históricas ante clubes mexicanos y dar el golpe como visitante para sellar su boleto a la siguiente ronda.

Reglamento

El reglamento de la competición establece que la serie se define por el marcador global luego de los dos partidos de ida y vuelta. En caso de que exista igualdad tras los 180 minutos, se aplicará el criterio de goles de visitante, siempre que esté vigente para la ronda correspondiente, como primer factor de desempate. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Si tras aplicar ese criterio la serie continúa empatada, el pase a octavos se resolverá mediante tiempos extra y, de persistir la igualdad, se recurrirá a la tanda de penales, lo que añade un componente de dramatismo a un cruce que promete emociones hasta el final.

¿cuándo se juega partido de vuelta en América y Olimpia?