Amado Guevara revela por qué no se integró al llamado de Reinaldo Rueda a la Selección de Honduras

El legendario exfutbolista hondureño, Amado Guevara, tendrá su tercera experiencia en un banquillo técnico al formar parte de una nueva franquicia estadounidense en 2024.

”El Lobo” fichó por el Carolina Core FC que el próximo año formará parte de la MLS Next Pro y es la principal razón por la que no atendió el llamado de Reinaldo Rueda a la Selección de Honduras.

“La verdad que de parte de los federativos no he tenido ninguna comunicación, quien sí lo hizo fue el profe Rueda, justamente hace unas semanas, le dije que ya tenía este compromiso, él lo entendió, me apoyó y yo en lo personal estoy contento pensando en lo que viene. Desde que salí del proceso con el profesor Pinto no volví a ser contactado por Fenafuth”, reveló Amado en el programa El Cafecito Deportivo.