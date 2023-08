Joven promesa: Julián Martínez, revela los retos que se ha puesto como jugador y quién es su referente

Uno de los jugadores que más le aconseja en Olimpia, lógicamente es su hermano Edwin Solano, pero también mencionó a otros futbolista.

“La verdad que en el club hay bastante gente que nos aconseja, incluso algunos me hablan de la palabra de Dios. Yustin Arboleda se me ha acercado a hablarme bastante, tengo a mi hermano que todo el tiempo me anda aconsejando y pues el profe Troglio me brinda una gran confianza, me dice que juegue fútbol y que siempre mantenga la humildad”, contó.

Por último se ha referido al duelo de este sábado ante Victoria.

“Victoria es un equipo que corre bastante, es muy fuerte, a cada club que vamos a enfrentar se le respeta, vamos con la misma mentalidad de todos los partidos que es ganar”, concluyó.