Alexy Vega tras debutar: ¿Por qué fichó con Marathón?

Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios me suelen salir esos buenos golazos y solo me toca agradecerle. Ahora me toca seguir trabajando porque mejores cosas vienen. Me siento bien en Marathón, tenemos un muy buen grupo. Espero que nos vaya bien en el torneo.

¿Cómo tomas que no fuiste tomado en cuenta para el amistoso de Honduras ante Islandia?

Seguiré trabajando para volver a ser convocado. Eso no me molesta, me motiva más bien a seguir trabajando para regresar a la Selección Nacional.