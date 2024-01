Rubilio Castillo se sincera: La oferta de Marathón y Motagua; su vida en China

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El nuevo delantero de Motagua, Rubilio Castillo, habló de su regreso al fútbol hondureño y también contó un poco todo lo vivido en China, donde se destacó como goleador del club, Nantong Zhiyun. Rubilio firmó con Motagua por dos años, pero tiene una cláusula de salida por si sale una buena oferta en el extranjero. Sobre su actuación en China, esto dijo en el programa Cinco Deportivo: “En copa marqué un gol y en torneos oficiales marqué ocho goles, creo que no fue una mala presentación, ellos querían que yo siguiera, pero bueno, habían unos términos y condiciones que no me permitían seguir, estaba cargándome un problema familiar que me estaba complicando, por eso decido regresar”.

Rubilio Castillo también reveló cómo es la vida en China y cómo hacía con el tema del idioma. “Tuvimos que adaptarnos, ahora hay teléfonos inteligentes y te ayudan de una manera muy buena, estaba con traductor de español a chino. Lo que me ayudaba mucho es que habían muchos extranjeros, dos brasileños, un portugués y un croata, nosotros gracias a Dios aprendimos a hablar inglés, con ellos nos reuníamos, hacíamos asado, eso nos ayudaba”, dijo. Algo curioso que vivió Rubilio en China fue el tema de las redes sociales, donde está prohíbido usar tiktok.

“En el tema de infraestructura es muy bueno, China es un país diferente, es otro mundo ahí, por eso ellos cuidan mucho su entorno, cierran su país, no sale mucha información de ahí. Allá no se acepta tiktok, las regulaciones son muy estrictas, antes China era el Qatar de ahora, invertían demasiado dinero, hicieron infraestructuras demasiadas exageradas, hay plazas que no las necesitan y están tiradas. Facebook, Instagram, Twitter, puedes tener, pero ellos tienen que rastrearte, todo está controlado, o sea, si tú subes en Instagram que China es un país malo, ellos te bloquean la cuenta y puedes llevarte una sanción”, afirmó.

Además del interés de Motagua y de Marathón, Rubilio Castillo dice que pudo ir a Arabia. “Yo tenía una oferta real de ir afuera, a Arabia, pero no es Arabia Saudita, hay una liga árabe nada más. Era una opción muy buena, pero por una situación familiar, como les comenté... Tuve que dar prioridad a la familia. Platicamos con mi familia, nos sentamos, y sí, recibí propuestas de Marathón, estoy muy agradecido con Don Rolin Peña, con toda la directiva, me comporté bien, escuché su propuesta, pero les dije que Motagua tenía la primera opción”, comentó.

Sobre qué oferta era mejor, si la de Marathón o Motagua, Castillo respondió lo siguiente: “No podemos hablar cuál era la mejor, Marathón hizo un esfuerzo económico muy grande para poderme llevar a sus filas, yo les comenté la situación que estaba viviendo, me traté de comportar a la altura, de siempre hablar y sentarnos, les dije que pueda que se de la oportunidad o pueda que no, no les quería dar mi palabra y luego aparecer firmando con Motagua, no soy ese tipo de jugador”.

“Ellos hablaron con mi representante al igual que Motagua, con Motagua llevaba dos meses negociando, no fue fácil, también con Marathón, me lanzaron una buena propuesta, no lo voy a negar, Motagua hizo también un gran esfuerzo económico y estoy agradecido con todos, en la vida hay que tomar decisiones. A Marathón les deseo lo mejor”, añadió sobre el tema. Por qué decidió regresar a Motagua y no ir a Marathón, Rubilio Castillo no tuvo dudas en revelarlo.

“Influyeron muchos temas, soy un agradecido, soy el goleador histórico de Motagua, esto no quiere decir que voy a regalar mi trabajo o que voy a decir, ‘dame tanto y ahí se queda’, no, vamos a negociar. Influyeron muchos aspectos, como que soy el máximo goleador del club y la afición reconoce mi trabajo”, dijo.