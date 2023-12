Rubilio Castillo confirma oferta de equipo grande: “Recibí una propuesta”

“He tenido muchas opciones, muchos ofrecimientos gracias a Dios, tanto afuera como acá, no lo voy a ocultar pero ahora no estoy tan mentalizado en agarrar las propuestas, estoy mentalizado en disfrutar con mi familia”, declaró Rubilio Castillo al periodista Manfredo Reyes.

“Próximamente se sabrá para donde iré. Marathón me lanzó una buena propuesta, Motagua también... Hay muchos clubes de aquí de la Liga Nacional que me han lanzado propuestas, estoy alegre de que se me tome en cuenta”, agregó.