Diego Vázquez le responde a presidenta del Puntarenas: “De fútbol sabe poco”

“Para responderle a la presidenta, las declaraciones me parecen desafortunadas porque nada de lo que dijo me lo expresó personalmente. Lo primero, nosotros no hicimos pretemporada con el equipo y la pretemporada es fundamental para que al final de la liga se sienta lo físico”.

“En medio del campeonato cuando jugábamos miércoles y domingo no podíamos matar a los jugadores, no iban a estar para el partido. Mal estructurado el equipo y solo podíamos contar con 11 o 12 jugadores, no habían cambios, por eso los jugadores terminaban cansados y se sintió al final del torneo.. La pretemporada no la hicimos nosotros, no entiendo porqué habla de los físico”.

“En el segundo punto no me cumplió la palabra, porque si no yo no hubiese ido a Puntarenas. Me dijo que ese torneo era para analizar todo lo que había en el plantel y el segundo hacer un equipo a nuestro gusto, hacer un torneo como corresponde, no cumplió la palabra”.

“Tercero, estuve tres meses y a ella la vi dos meses, no toma decisiones, no vive en Puntarenas, entonces, ya que ella habló, le estoy contestando, ya con otro tono, porque nos está desprestigiando y nos está echando culpa de algo que no tenemos. Obviamente tenemos responsabilidades en algunos partidos que perdimos al final conjuntamente con todo: los jugadores y el porcentaje que tiene el técnico”.