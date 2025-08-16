Alberth Elis se olvida de Olimpia y es anunciado como fichaje del Marítimo de Portugal

Tegucigalpa, Honduras.- Alberth Elis ya tiene nuevo equipo en Portugal. Tal y como adelantó EL HERALDO durante esta semana, la 'Panterita' dejó oficialmente las filas del Olimpia y se unió al Marítimo que actualmente compite en la Segunda División del fútbol luso.
A través de sus redes sociales, la entidad portuguesa confirmó este sábado la llegada del delantero hondureño con un video en el que aparece vistiendo la camiseta verde con franjas rojas, además de firmar contrato por una temporada.
También se puede apreciar a Elis en los camerinos del Marítimo y pisando la grama del Estadio dos Barreiros, con capacidad para 10 mil espectadores y donde el catracho intentará lucirse para ayudar al club de regresar a la máxima categoría.
Se trata de una oportunidad que le permitirá mostrar su calidad y competir en un torneo exigente. Allí podrá ganar experiencia y visibilidad para seguir creciendo como profesional luego del terrible episodio que vivió en Francia a inicios del 2024.
El Marítimo es un equipo con una historia destacada, originario de Funchal, en la isla de Madeira. Este lugar es especialmente conocido por ser la cuna del astro mundial Cristiano Ronaldo, lo que añade un atractivo especial al equipo.
Antes de decidirse por el Marítimo, Elis contó con el interés de al menos dos clubes más que buscaban su carta. Sin embargo, la oferta presentada por el club luso fue la más atractiva, tanto en términos deportivos como económicos, lo que inclinó la balanza a su favor.
La 'Panterita' viajó el miércoles hacia Portugal y luego pasó la revisión médica sin ningún problema. Se trata de la segunda experiencia del hondureño en ese país tras jugar para el Boavista en 2021.
Surgido de las filas del Olimpia, Elis ha tenido paso por clubes como Monterrey, Houston Dynamo, Boavista, Girondins de Bordeaux y el Brest. Fue en la Ligue 1 francesa donde el delantero sufrió una fuerte lesión de cabeza en 2024 que lo mantuvo alejado de los terrenos de juegos por varios meses.
Durante el pasado Clausura 2025, el 'León' confirmaba su vuelta tras recuperarse totalmente de esa lesión y fue campeón con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo. Seis meses más tarde, Alberth tiene la oportunidad de volver a competir en Europa y ahora lo hará con el Marítimo de Portugal.