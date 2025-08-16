Alberth Elis se olvida de Olimpia y es anunciado como fichaje del Marítimo de Portugal

Tegucigalpa, Honduras.- Alberth Elis ya tiene nuevo equipo en Portugal. Tal y como adelantó EL HERALDO durante esta semana, la 'Panterita' dejó oficialmente las filas del Olimpia y se unió al Marítimo que actualmente compite en la Segunda División del fútbol luso. A través de sus redes sociales, la entidad portuguesa confirmó este sábado la llegada del delantero hondureño con un video en el que aparece vistiendo la camiseta verde con franjas rojas, además de firmar contrato por una temporada.

También se puede apreciar a Elis en los camerinos del Marítimo y pisando la grama del Estadio dos Barreiros, con capacidad para 10 mil espectadores y donde el catracho intentará lucirse para ayudar al club de regresar a la máxima categoría. Se trata de una oportunidad que le permitirá mostrar su calidad y competir en un torneo exigente. Allí podrá ganar experiencia y visibilidad para seguir creciendo como profesional luego del terrible episodio que vivió en Francia a inicios del 2024. El Marítimo es un equipo con una historia destacada, originario de Funchal, en la isla de Madeira. Este lugar es especialmente conocido por ser la cuna del astro mundial Cristiano Ronaldo, lo que añade un atractivo especial al equipo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.