Fichajes: Se va del Barcelona, Real Madrid recibe mala noticia y Guardiola perdería a figura

Te mostramos los últimos movimientos que se han llevado a cabo este viernes en el mercado de fichajes internacional previo al arranca de la temporada 2025-2026.
OFICIAL: Este viernes, el Milan ha anunciado la incorporación de Zachary Athekame. El defensa suizo llega desde el Young Boys y firma hasta junio de 2030. Los italianos han pagado alrededor de 10 millones de euros por su pase.
El Barça sigue blindando a su columna vertebral y han anunciado la renovación de Jules Koundé hasta el 2030. El francés se ha vuelto una pieza clave para Hansi Flick en la banda derecha y la temporada pasada fue uno de los jugadores con más minutos de toda Europa.
Nkunku, interesado en salir al Bayern. Según cuenta Fabrizio Romano, Christopher Nkunku pretende ser el sustituto de Coman en el Bayern de Múnich en caso de que el francés salga al Al-Nassr. Primero debe negociar su salida del Chelsea.
Según cuenta 'Sport', el Aston Villa ha mostrado interés para tratar de firmar a Héctor Fort en este mercado. El lateral comparte representante con Unai Emery, técnico del equipo inglés. El futbolista también habría recibido interés del Mallorca y el Paris FC.
El Elche comunicó la cesión de su jugador Matia Barzic a la Cultural Leonesa. El zaguero croata, de 21 años, sumará experiencia en la Segunda División española.
Fabrizio Romano detalló que Nordi Mukiele ya se encuentra de camino a Inglaterra para cerrar su fichaje por el Sunderland. El recién ascendido a la Premier League ha alcanzado un acuerdo con el PSG por el defensa francés a cambio de 11 millones de euros.
El Nottingham Forest quiere fichar a Rico Lewis, joven talento del Manchester City, según informa Jack Gaughan. El club de Guardiola valora al lateral en más de 30 millones de libras, una cifra elevada que podría marcar la negociación
El Barça ingresa 11 millones por Trincao. El FC Barcelona ha cerrado la venta del 50% restante de los derechos de Francisco Trincao al Sporting de Portugal por 11 millones de euros, completando así el traspaso total del jugador.
El defensa del Chelsea Cucurella ha alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato con el club londinense hasta 2031. Según informa Fabrizio romano, el anuncio oficial se producirá en las próximas horas, confirmando el peso de Cucurella como un jugador importante de presente y futuro para el equipo.
La Roma se lanza a por Sancho: El delantero del Manchester United tiene una oferta importante de la Roma que consiste en una cesión con opción de compra obligatoria por parte del club romano.
Guardiola aparta a Savinho y a EdersonSorprendente primera lista del técnico de Santpedor con el Manchester City. Guardiola ha dejado fuera a dos de los jugadores que más números tienen de salir: Savinho y Ederson.
"Savinho está lesionado, lo siento. No me acordaba. Se lesionó del Palermo. Estará de baja unas semanas... ¿Ederson? Parece que también...", ha dicho Guardiola para evitar las preguntas.
Sin embargo, Guardiola tiene miedo. El español fue preguntado por el estado del brasileño, al que se ha relacionado con el Tottenham, que estaría dispuesto a pagar unos 50 millones de libras para hacerse con los servicios. "Lo único que me preocupa hoy es que Savinho esté con nosotros hasta el final de temporada y ojalá muchos, muchos más años".
Dos noticias de última hora afectan al Madrid. Por un lado, el Liverpool ha presentado una nueva oferta de renovación a Konaté, con el objetivo de asegurar la continuidad del central francés. Por otro, Guardiola ha confirmado que Savinho no saldrá del Manchester City, lo que complica una posible llegada de Rodrygo, cuyo futuro parecía ligado a un movimiento en cadena.
El Chelsea sigue trabajando a destajo para cerrar la llegada de Xavi Simons en los próximos días. En este sentido, la salida de Christopher Nkunku de Londres es el movimiento que necesita el club para poder dar cabida al neerlandés.
OFICIAL: El Liverpool se ha gastado 35 millones de euros en Giovanni Leoni, procedente del Parma. El joven defensa, que firmar un contrato de seis años. "¡Es uno de los mejores clubes del mundo! Es imposible decirle que no a este club", dijo el flamante fichaje 'red'. Con esta llegada, los reds acumulan 340 millones en fichajes
El delantero sueco tiene decidido no formar parte del equipo del Newcastle que se medirá este sábado al Aston Villa, esperando que el club lo traspase al Liverpool, con el que se enfrentan en Premier la próxima semana. Isak, ha rechazando diferentes renovaciones, solo tiene en mente jugar en Anfield esta próxima campaña.
El Atlético de Madrid se ha lanzado a por el atacante Nicolás González, que actualmente milita en la Juventus. Fabrizio Romano apunta que la 'Vecchia Signora' pide 30 millones de euros por el argentino, una petición expresa de Simeone.
TRUEQUE. Incluso, la 'Vecchia Signora' está interesada en Nahuel Molina, mientras que el Atlético no vería con malos ojos la posible llegada al club del también argentino Nico González.