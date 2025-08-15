Fichajes: Se va del Barcelona, Real Madrid recibe mala noticia y Guardiola perdería a figura

Sin embargo, Guardiola tiene miedo. El español fue preguntado por el estado del brasileño, al que se ha relacionado con el Tottenham, que estaría dispuesto a pagar unos 50 millones de libras para hacerse con los servicios. "Lo único que me preocupa hoy es que Savinho esté con nosotros hasta el final de temporada y ojalá muchos, muchos más años".