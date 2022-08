Alberth Elis sobre convocatoria de Francisco Martínez: “Mi trabajo es apoyar”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Mi trabajo es apoyar, así como lo hicieron conmigo”, así de claro fue el delantero hondureño Alberth Elis en una amplia charla mediante Twitter Space con el periodista Eduardo Solano en referencia a Francisco Martínez.

Martínez es un futbolista de la Liga Mayor de Honduras que gozó de ser convocado a un microciclo de la “H” bajo el mando de Diego Vázquez siendo un hecho inédito.

Esta decisión del timonel argentino generó opiniones diversas de quienes creen que “no es para inventar o experimentar, sino para trabajar y lograr los resultados” en palabras de Brayan Beckeles y otros comentando: “No envidies, disfruta el éxito del prójimo; la Selección de Honduras es para todos” como Marvin Chávez.



Inclusive la aparición del goleador histórico Carlos Pavón al manifestar que “ya nos vamos a dar cuenta si Diego lo hizo más para llamar la atención’’.

Sin embargo, esta vez le tocó el turno a la “Panterita” quien fue contundente en que respeta la decisión del cuerpo técnico y que el trabajo de todos es apoyar.

“Yo soy futbolista de la selección activo, soy elegible para selección y no puedo hablar de otros. Yo como jugador lo único que tengo que hacer es apoyar a mis compañeros sin importar quién sea. No importa a quién llame, de segunda, tercera... mi trabajo es apoyar, así como lo hicieron conmigo. Y agregó: “No es mi trabajo hablar de quién va o no a la selección, no soy quién para hablar.

“El trabajo de todos es apoyar a quien sea que venga, sin importar de dónde”.

En medio de la transmisión se conectó el legionario Luis Palma, quien desde Grecia apuntó que “es triste ver malos comentarios de las personas hacia un muchacho que solo ha trabajado para tener una oportunidad que le ha llegado en este momento”.

CRÍTICA A LA PRENSA DEPORTIVA

Lo cierto, es que para Elis, el tema de Francisco no debería estar en primera plana, sino los problemas que aquejan el fútbol hondureño, tales como la falta de canchas, proyecto de reservas y mejores condiciones para los jugadores.

“Lo que más me decepciona es que hay muchos periodistas hablando de esto, -y tú crees que es lo más importante sabiendo cómo está el fútbol de Honduras- cuando deberían de estar hablando que la Federación no tiene canchas, que los equipos no tienen buenas reservas, que los jugadores cuando están de vacaciones van a jugar burocrática a Estados Unidos, ahora parece normal - ¿pero lo es?”, soltó.



“No hablan de las soluciones, solo las cosas por encima y esto lo hacen para generar polémica, - ¿pero le sumará algo al fútbol hondureño? Por qué no hablan de lo que hay que hacer y no solo eso, sino también presionar para que la Federación y los equipos de Honduras hagan un mejor trabajo”, añadió.

Ante ello recordó que en su experiencia nunca ha tenido necesidad de marcharse a los Estados Unidos a disputar partidos -¿Has visto jugadores de México, Canadá, Estados Unidos o Costa Rica jugando burocrática en Estados Unidos? - le consultó en tono airado al periodista Eduardo Solano.

“Vi que un presidente dijo que estaba bien que los jugadores se fueran a rebuscar y después quieren pedir mundiales. Me molesta que los periodistas deportivos, en lugar de hablar de lo que tienen que hablar, generan polémica”, cerró.



