Alajuelense vs Xelajú EN VIVO: Hora y canal que transmite final de Copa Centroamericana

San José, Costa Rica.- La Copa Centroamericana 2025 llega a su etapa final. La llave por el título del certamen de Concacaf entre Alajuelense y Xalajú comenzará este miércoles 26 de noviembre, cuando se dispute el partido de ida en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Costa Rica, programado para iniciar a las 8:00 PM.

El premio mayor para el ganador será doble. Además de coronarse monarca de la región, el campeón recibirá un pase directo a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, un incentivo que añade motivación adicional para ambos clubes. Esta clasificación evitará rondas preliminares y otorgará un importante impulso deportivo y financiero para el próximo año.

Alajuelense, bicampeón defensor tras conquistar las ediciones 2023 y 2024, llega con experiencia, jerarquía y un objetivo claro: el tricampeonato consecutivo. Su camino no fue sencillo, pero ratificó condición de favorito superando instancias de alto desgaste competitivo.

El conjunto tico avanzó a cuartos de final tras completar la fase de grupos, donde posteriormente eliminó al Motagua en una serie empatada 2–2 que clasificó gracias a un gol de visita en los últimos minutos. Más tarde, en semifinales protagonizó otro duelo dramático frente al Olimpia, cerrando un global 2–2 pero imponiéndose con autoridad 3–0 en la tanda de penales.

Enfrente estará Xelajú, club que vive una temporada histórica. El equipo quetzalteco llega a su primera final internacional de gran magnitud, después de cumplir una fase de grupos sólida con tres victorias y una derrota. Su crecimiento competitivo les permitió instalarse entre los mejores de la región y convertirse en la sorpresa del certamen.

En cuartos derrotaron 3–2 al Sporting San Miguelito de Panamá tras una prórroga vibrante, mientras que en semifinales dejaron en el camino al Real España con un 2–2 global y triunfo 2–1 en penales.

El partido de ida podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney + en todo Centroamérica.