Hermano de Najar a Quioto: "Dedícate a jugar y cállate que no aportas nada"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La polémica se ha desatado en el seno de la Selección Nacional de Honduras, luego de que Romell Quioto publicara un fuerte mensaje contra Andy Najar por haberse negado a aceptar el llamado a la Bicolor en las últimas fechas FIFA.



Luego de la derrota 2-0 ante Canadá, el "Romántico" no aguantó más la situación y disparó contra el jugador del DC United, quien días atrás manifestó que le hubiera gustado que Salomón Nazar tomara las riendas de la H en lugar de Hernán "Bolillo" Gómez, de quien no ha atendido los llamados para los últimos encuentros eliminatorios.

"Andy Najar, en vez de estar criticando deberías de estar aquí ayudando para sacar esto adelante y no darle la espalda a tu país en un momento difícil para todos. ¡Acá estamos los que estamos! 504 por siempre", escribió Quioto en una storie de Instagram.



Las declaraciones de Quioto no pasaron desapercibidas e inmediatamente generaron mucho revuelo entre aficionados y prensa deportiva, algunos aplaudiendo lo expresado por el futbolista del CF Montreal y otros también cuestionándole por su rendimiento con la Bicolor.



Pero sin duda que Romell Quioto no esperaba la respuesta de Christian Najar, hermano de Andy, quien tuvo fuertes palabras contra él luego de su mensaje en las redes sociales.

"Y qué tiene que ver Najar con la frustración que tiene porque perdieron ayer? Dedícate a jugar y cállese que usted no aporta nada", le respondió Christian en sus redes sociales al "Romántico".



La polémica a lo interno de la Selección de Honduras se da en un momento en donde la H es el último lugar de la eliminatoria de Concacaf con apenas tres puntos, siendo la peor defensa y uno de los peores ataques, mostrándose como un equipo flojo a lo largo del certamen y virtualmente eliminado de Qatar 2022.

