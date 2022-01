Olimpia confirma baja de tres jugadores para el torneo Clausura de la Liga Nacional  

Olimpia sólo piensa en ser pentacampeón, por ello decidió apartar jugadores que no aportan al equipo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El tetracampeón Olimpia depuró a tres jugadores que no entran en los planes del equipo para conquistar el penta campeonato del torneo Clausura de la Liga Nacional.



Lo anterior pasa por decisiones de la directiva del Rey de Copas, pues el elenco capitalino aún sigue sin nombrar a un nuevo director técnico tras la salida de Pedro Troglio.



Chama Córdova, Rafa Zúniga y Allan Banegas son los jugadores que, de momento, están fuera de la cueva del León.



Los Albos aún no confirman nuevos fichajes, pero se ha filtrado que seguirá la depuración de jugadores en Olimpia.



El Rey de Copas arranca el torneo el 15 de enero ante la Real Sociedad por la jornada 1.



