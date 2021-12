Javier Portillo sobre la final ante Real España: "Sabemos manejar esta presión"

TEGUGIGALPA, HONDURAS.- Como si los números no fueran suficientes, aparece el siempre frontal Javier Portillo para recordar los pergaminos de Olimpia de cara al primer pulso por la gloria ante Real España: “Es una final más y bueno... las finales se ganan; nosotros ya sabemos lo que es jugar este tipo de partidos y hay que jugarlo con gran responsabilidad”.



Dos marcas del Albo refuerzan las palabras del veterano lateral izquierdo: ser el equipo con más títulos (33) y con más finales jugadas en la Liga Nacional (39). “Sabemos que tenemos que respetar al rival porque ha hecho sus méritos para llegar aquí, pero nosotros tenemos que salir desde el primer minuto a buscar el partido para lograr una ventaja de 1- 0 o 2-0”, refrenda Portillo de cara al primer round del domingo en el Nacional.



Por cierto, las estadísticas demuestran que los Merengues acostumbran a dejar la definición de las copas para el segundo combate de la batalla.

Suele empatar en las idas

De las 39 finales por título que disputó en la Liga Nacional, Olimpia solo ganó la final de ida en nueve ocasiones. En siete fue derrotado y en las restantes 23 veces quedó empatado.



“Tenemos que salir a buscar el partido, no se puede especular. Olimpia siempre va a ser favorito aunque lo queramos esconder y nosotros sabemos manejar este tipo de presión. Pueden decir del otro lado (los del España) que somos los favoritos y nosotros lo recibimos con toda la humildad del mundo porque esto es Olimpia”, atiza el Pulgarcito.



Eso sí, arrancando una final en el Nacional, el León solo perdió una vez (0-2 contra Motagua en el Apertura 2018/19) y nunca perdió el primer partido con un equipo de la costa norte (4 triunfos y 4 empates).



“Por mi mente solo pasan cosas positivas y al final de los dos partidos me miro levantando la copa. Estamos en esta instancia y no puedo pensar diferente. Me miro con el título 34, se dice fácil. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades”, disparó el orgullo de Cantarranas.



Él y Brayan Beckeles son los únicos del actual plantel albo que estuvieron en el primer tetracampeonato y que tienen la oportunidad de sumar un segundo en este Apertura 2021/22.

Leverón ya está listo

“La gente estaba dolida por lo de la Concacaf League (Olimpia fue eliminado por factores extracancha), pero llegó la reconciliación y ahora somos nosotros los que tenemos que darles alegría con un título más. Vamos a dar todo por estos colores, sabemos lo que significa para esta institución salir campeón y lo que significa para toda la afición”, afianzó Portillo, quien ayer formó parte del entrenamiento en el Estadio Nacional de la capital.



Allí, Pedro Troglio pulió el equipo que le hará frente al conjunto que terminó en lo más alto en las vueltas y que tendrá la oportunidad de cerrar la llave en su casa.



“En la ida de la llave ante Marathón (en repechaje) nos anotaron y eso nos creó un poco de dudas, pero luego de eso el equipo ha venido mostrando mucha solidez en defensa. El equipo que mejor defienda sacará una gran ventaja”, advirtió el defensa Johnny Leverón, quien ya está recuperado y a disposición de Troglio.