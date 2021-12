Diego Vazquez tras derrota ante Comunicaciones: "Faltan 95 minutos más en Guatemala"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Golpeado y visiblemente triste por la derrota en casa ante el Comunicaciones por la final de la Liga Concacaf, Diego Vazquez, DT de Motagua, trató de explicar el panorama que le espera en el partido de vuelta en Guatemala.



“El primer tiempo fue de Motagua y en el segundo nos costó un poquito más y al final en esa jugada nos terminan haciendo el gol y después nos faltaron ideas para empatar el partido”, comenzó diciendo Diego en la conferencia de prensa.



En lo que respecta a la dura tarea de hacer goles en Guatemala, esto dijo el estratega. “Tenemos que hacer los goles más que el rival, en Guatemala quedan 90 minutos, el equipo hoy jugó bien, tenemos que mejorar los detalles y estar más finos, generar más situaciones de gol, aunque las generamos, tenemos que estar más atentos atrás para no recibirlos”.



Siguió diciendo: “Tenemos que seguir intentando y seguir creyendo, esto es un partido largo de 180 minutos, faltan 95 minutos más en Guatemala, podemos hacer uno o dos goles, ahora a pensar en el torneo local y a partir del sábado en la noche a pensar en esta final”, dijo.



Roberto Moreira, Kevin López y Diego Auzqui, fueron los que más estuvieron cerca de anotar, sin embargo, la suerte no les acompañó en cada jugada del marco chapín.



“No, tuvo más contundencia, no fue mejor, el partido lo dominamos nosotros, pero sí fueron más efectivos, de las pocas, concretaron dos y nosotros tuvimos muchas más y solo convertimos una, faltó un poco de serenidad, de eficacia a la hora de definir, que es un equipo que hace muchos goles en el torneo local pero nos ha costado un poco más en este torneo, nos cuesta convertir, entonces, tenemos que tener más eficacia, pero en volumen de juego y manejo de la pelota fue bastante disputado y por momentos creo que lo ganamos”.