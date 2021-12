Radio América cancela los programas de Orlando Ponce Morazán tras pelea con un compañero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego del nuevo escándalo en el que se vio involucrado el comentarista deportivo Orlando Ponce Morazán, donde despidió y ofreció golpes a uno de sus compañeros de programa cuando transmitía en directo, Radio América decidió cancelar los dos programas deportivos que el exaspirante a diputado tenía en su frecuencia.



La radioemisora justificó que la decisión de rescindir contrato de espacio de Ponce Morazán fue por el comportamiento "que no están acorde a los valores que se pregonan en esta empresa".

VIDEO: Así se preparó Antonela Roccuzzo para asistir a la entrega del Balón de Oro a Lionel Messi



"Cancelación de programas de Orlando Ponce: Extra Liga y Rumbo al Estadio. Radio América y Ultra FM, emisoras radiales de Grupo América, han tomado la decisión de rescindir el contrato de espacio cedido a los programas Extra Liga y Rumbo al Estadio que dirige el Sr. Orlando Ponce Morazán debido a comportamientos que no están acorde a los valores que se pregonan en esta empresa", fue el comunicado de la empresa radial.

Hechos

Durante uno de sus programas deportivos, Ponce Morazán estalló y despidió a Anael Arita, quien lo enfrentó tras una discusión de las pasadas elecciones que dejaron fuera del Congreso al presentador deportivo.



Ponce denunció que le estaban cobrando una fuerte suma de dinero por dejarlo entre los electos de su partido, algo que asegura no aceptó y que otro colega suyo también le había comentado que supuestamente el Consejo Nacional Electoral le había solicitado 250 mil lempiras por elegirlo.



“Usted es una soberana m..., usted está loco”, le dijo Arita al director del programa, por lo que este estalló la cabina de la radio. “Por qué no denunció eso ante las autoridades, es la misma cantaleta de hace cuatro años”, mencionó Anael que luego desató la bomba y fue subiendo de tono todo hasta que entró la periodista Melissa Andino y defendió la postura de Arita.

DE INTERÉS: Jonathan Rougier: 'Tenemos mucha ilusión y sueños por cumplir que se nos truncaron'



“Yo con mierd… no trabajo; ese señor no sigue aquí desde hoy”, comentó el también narrador que hizo explotar a su compañero Arita, que se puso de pie para enfrentarse, sin embargo, la pelea fue diluida por los compañeros y no pasó a más.



“Ahorita me va a pagar lo que me debe. A mí no me gusta trabajar con sinvergüenzas, mentirosos e imbéciles como usted”, le dijo Arita.