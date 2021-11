Maynor Figueroa: "De mi edad no solo en Panamá se habla, sino en todas partes"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Ya solo faltan pocas horas para el decisivo partido en el que la Selección Nacional de Honduras se enfrentará a su similar de Panamá en el estadio Olímpico por la séptima jornada de la octagonal final de la Concacaf.



El equipo que ahora dirige Hernán "Bolillo" Gómez necesita hacerse con los tres puntos en la cancha del coloso sampedrano para continuar con opciones en la pelea por un boleto al Mundial de Qatar 2022, ya que el conjunto panameño actualmente ocupa la cuarta posición, la cual da el acceso a un repechaje con una selección de otra confederación.

DE INTERÉS: ¿Está habilitado Maynor Figueroa para jugar ante Panamá el viernes en el Olímpico?



Este jueves, el técnico colombiano brindó su primera rueda de prensa previo a un partido del equipo nacional, en la cual estuvo acompañado por nada más y nada menos que el capitán de la Bicolor, Maynor Figueroa, quien atentamente respondió a las consultas de los medios de comunicación.

Mensaje de ánimo a la afición

Honduras no ha podido ganar en esta eliminatoria y el ánimo de la gente no es bueno ¿qué le dices a la gente?



Los más necesitados de sacar esos tres puntos somos nosotros, como jugadores sufrimos, sentimos, no ha sido fácil la convivencia cuando los resultados no se dan, pero estamos claros en la posición en que nos encontramos y si bien la historia y estadística (negativa ante Panamá) dice otra cosa, pero estamos en casa y en esto del fútbol cada partido es diferente y esperamos mañana quedarnos con esa victoria.



¿Qué tan fundamental es tener el estadio lleno?



Siempre es fundamental contar con el apoyo de nuestra afición y nos gustaría más contar con el apoyo en la malas porque en las buenas es muy fácil, pero igual tenemos ese agradecimiento, igual les agradecemos todo porque cuando nos tocan el ego sacamos el verdadero valor y ojalá nos acompañen y que estén en todo momento con nosotros.

Situación anímica del vestuario

Al capitán también se le consulto cual es la situación anímica del vestuario, el cual se notó muy golpeado tras las derrotas del mes de octubre frente a México y Jamaica.



Ya con la llegada de Hernán Gómez se ha percibido un cambio de mentalidad y los jugadores se sienten muy motivados para encarar los partidos frente a Panamá y Costa Rica.



¿Cómo has encontrado anímicamente a tus compañeros después de los malos resultados?



No debe haber temores en cuanto a nuestra condición, sabemos dónde estamos parados y el hecho de vestir esta camiseta es una linda motivación y sobran las palabras. Lo más lindo del fútbol es que tenemos esta linda revancha, no podemos quedarnos en el pasado aún y si hubiésemos ganado, estamos enfocados en el partido y ustedes (los periodistas) han visto la alegría con la que se ha trabajado, la dedicación entrega y ha sido un buen mensaje y debemos transmitirlo eso a ustedes y a la afición y mañana será un día importante para Honduras.

LEA TAMBIÉN: 'Bolillo' Gómez a jugadores: 'A la Selección no se viene por plata, se viene por gloria'



Es la primera vez en las últimas tres eliminatorias que se interrumpe un proceso en con cambio de entrenador ¿qué han hablado y cómo lo han asimilado?



Todo cambio siempre es para bien y así lo hemos asimilado. Acá hay un trabajo adelantando del cuerpo técnico anterior y le da un seguimiento bajo su estilo, estamos siendo receptivos y nos sentimos contentos. Esta es una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces.



Se te ve que en los entrenamientos andas bien y te sentís bien.



Estoy en las mejores condiciones, sé que muchos han cuestionado mi edad, pero físicamente estoy bien, no hay nada que me impida desenvolverme en lo que estoy, me siento con todas las ganas y energías para sumar desde cualquier posición.



¿Por qué creer en que se puede?



Más allá de lo que podamos decir con palabras es demostrarlo con hechos, todo eso debe quedar demostrado en el terreno de juego. Ya hemos transmitido en los entrenamientos que estamos con esas ganas, esa necesidad, esa revancha y ganas de ganar y agradecerle a la afición, que tengan un buen comportamiento como lo tenemos como país porque hemos estado siendo amenazadas con cerrar una parte del estadio, ojalá que mañana tanto jugadores como afición estemos a la altura.

Responde a las críticas por su edad

Durante la rueda de prensa, Maynor Figueroa fue muy cuestionado por parte de la prensa panameña acerca de su edad, ya que con 38 años continúa siendo llamado a la Selección Nacional, por lo que se ha puesto en duda su rendimiento.



Asimismo, la prensa panameña comparó la veteranía del defensor con la juventud de su compañero en la zaga, Denil Maldonado, a lo que tanto el "Bolillo" como Figueroa respondieron.



El primero en hacerlo fue el técnico colombiano, quien tuvo las siguientes palabras para el capitán dos veces mundialistas: "¿Hablan de la edad de este man? Dígales que en el fútbol no es de edad, es de buenos jugadores y malos".



Posteriormente, Maynor contestó: De mi edad no solo en Panamá se habla, sino en todas partes, ya me acostumbré a convivir desde hace mucho y eso me hace feliz porque quiere decir que están pendientes de mí. Y en cuanto a la poca experiencia de uno y que otro tiene demasiada edad, entonces ¿qué hacemos? El fútbol es para todos".

ADEMÁS: ¿Cómo estará el clima en el estadio Olímpico durante el Honduras-Panamá?