"Bolillo" Gómez a jugadores: "A la Selección no se viene por plata, se viene por gloria"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El nuevo director técnico de la Selección de Honduras, Hernán Darío ‘Bolillo‘ Gómez, les envió este jueves un contundente mensaje a los jugadores seleccionados para enfrentar la próxima cita de la H contra Panamá.

“A la Selección no se viene por plata, se viene por gloria", expresó en conferencia de prensa previo al partido del viernes en la séptima jornada de eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

Instó a los jugadores al señalar que "hay cosas que uno en la vida las siente por su trabajo o profesión, que es estar contento cuando las cosas están saliendo bien. Y lo estoy por lo que he recibido de los muchachos en la concentración, en los entrenos, eso me dice que hay un buen futuro".

"Estamos contentos, alegres, trabajando bien y es buena señal. A veces uno llega a un entreno y no quiere estar y aquí estoy feliz, en las charlas, entrenando con ellos y se siente que están cómodos. Estamos contentos, con hambre (de triunfo), les he dicho que a la Selección no enriquece, a la Selección no se viene por plata, se viene por gloria y hacer historia y para eso estamos trabajando", agregó.

Gómez celebró que la Selección está muy unida y con muchos deseos de hacer las cosas bien. "La actitud es impresionante, es una verdadera familia, un capitán que me ayuda bastante con el manejo del grupo. Estamos muy contentos y con el trabajo futbolístico excelente, nos hemos entendido. El grupo trae cosas importantes del técnico Fabián (Coito) y estamos poniendo parte nuestra, nos han salido bien los entrenamientos, que es importante para el partido que viene. Estamos bastante bien”.

Sobre el partido del viernes, agregó "estamos trabajando para ganar, para que el equipo saque los tres puntos. Entrenamos para que juegue bien, que sea un equipo ordenado con carácter y personalidad y saque el resultado a su favor".



Reconoció que el grupo ha sentido los partidos que no ha ganado y siente el puesto que tiene. Hay que superar mentalmente todas las dificultades, tratar de que la historia de estos partidos no les afecte. Hemos trabajado en eso, por eso aclaré que el ambiente es bueno, se vive bien y si se vive bien, se juega bien.



También fue consultado durante la conferencia sobre el trabajo de Thomas Christiansen frente a Panamá.



"Panamá no solo conmigo, sino con Julio y Jorge ((Dely Valdés) mostró progresos. Con nosotros clasificó al Mundial, hay una base importante de esa selección y viene jugando bien, ha sacado resultados importantes. Puede estar peleando la clasificación, tiene buena posición, es un equipo que vamos a respetar. Cuando se dice que yo conozco a Panamá, saben que para mí lo más importante es conocer a Honduras, mejorar a Honduras y tener claro lo que vamos a ser en el partido. Independiente de que Panamá que tiene buen equipo, buenos jugadores y ha hecho una buena eliminatoria", dijo.

Bolillo Gómez dijo que está preparando mejor a Honduras. "Panamá tiene lo suyo y nosotros lo nuestro para imponernos. Leí un comentario que como no juega Alberto, Godoy, Bárcenas, Cummings que van a jugar gente que no conozco. Para mí no tiene nada que ver si conozco o no, sino comocer este equipo y someter con nuestro estilo al equipo contrario".

Sobre como ha encontrado a la bicolor refirió que en el trabajo táctico, son hombres ya de recorrido, de fútbol internacional, no lo descubro yo, saben que Honduras en Centroamérica es uno de los grandes, el torneo y liga igual. Hay cosas que se sienten que es un equipo fuerte y bueno.

Aún no define el once

El entrenador reconoció que todavía no define el once contra Panamá pues "no porque no tenga, sino porque tengo. Vas a un club y ves 100 camisas y se te dificulta vestirte. Estoy con 26 jugadores y cualquiera puede jugar, estoy tratado de equivocarme lo menos posible, en poner el que tenga mejor momento y las mejores sociedades. Voy esperar otro día más para eso".



He tenido mucha información, nunca en mi vida había visto tanto videos por el afán. De los muchachos en sus clubes, de la Selección, de final con México, Estados Unidos, Olímpicos y eso me ha dado cierta claridad, pero tenerlos aquí es mucho más concreto para poder sacar mejores decisiones. He conversado individualmente, pero pienso que el que jugador que viene a la Selección no viene a improvisar, viene en su puesto, por eso escojo los mejores. Por allí a Omar (Elvir) por izquierda y Diego (Rodríguez) como volante, he visto en su equipo un buen trabajo. He visto cosas que me da para que por allí pueda improvisar o cambiar de posición, pero por lo general el que está en la selección va a estar en el puesto que es habitual.



Dejó además en claro que en todos los partidos del mundo dentro del juego hay crisis, nosotros vamos a iniciar así en crisis y la expectativa de todo mundo, hay que tener mente fuerte para superar ese momento, no sé hasta qué punto la afición lo entienda y allí hay que presentarse. Si el estadio se llena de buena energía, eso se transmite y si se llena de mala, esto también se transmite. Le digo que vayamos como hondureños a ver 11 soldados defender el país. No creo que un futbolista o una selección se pare porque no quiere. Una de las cosa que más me alegró, es que todos vinieron y con ganas, de Angola, Europa, jugaron un partido y allí mismo tomaron un avión, llegaron cansados, pero dijeron estoy listo y esa actitud te dicta que tenés un equipo para ganar.Pero el ambiente, familia, amigos, estadio tiene que estar en momentos difíciles y estar bien.