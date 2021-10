DT Bolillo Gómez, al rescate de Honduras: "Me gusta que los 11 defiendan y que los 11 ataquen"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nuevo entrenador de la Selección de Honduras, Hernán Darío "Bolillo" Gómez, brindó sus primeras declaraciones tras haber tomado las riendas de la H este miércoles en Tegucigalpa.



El DT cafetero, por primera vez, estuvo cara a cara ante la prensa deportiva para responder cómo será la dinámica de trabajo que implementará, la preparación para su debut en noviembre y sus objetivos con la Bicolor.

A continuación repasamos los puntos clave en la presentación de "Bolillo" Gómez al frente de la Selección de Honduras:

1. A luchar por los 24 puntos

"Siempre he tenido confianza en la Selección de Honduras, siempre que la enfrenté y vi jugar me pareció una selección con carácter. Estamos en una situación complicada, pero hay 24 puntos en disputa".

2. Quiere dirigir su sexto mundial

"Vamos a trabajar duro, tenemos que unirnos todos y unir al país, porque la selección no es del Bolillo, no es de la federación, es del país. Es un sueño volver a un sexto mundial, lo vamos a luchar, es un objetivo, una meta y esta selección me da la posibilidad de ir a un Mundial".

3. Llamado de unidad

"Como dice el presidente (Jorge Salomón), nunca nos vamos a entregar, nunca vi una selección de Honduras entregada, siempre la miré luchando hasta el final. Hay que poner más del 200% o 400% para salir del problema en qué estamos. Es con trabajo donde hay que dar mucho más de lo que hemos hecho".

4. Sobre el trabajo de Coito

"Los técnicos de selecciones nos volvemos seleccionadores para buscar jugadores rápido e informar rápido, yo manejo eso. Espero que los muchachos me entiendan. El profesor (Fabián) Coito dejó un trabajo adelantado. Ustedes vieron el juego Canadá vs Honduras que se trabajó para ganar, otros no y el equipo se cayó. Creo que Coito me dejó el trabajo adelantado, hay que hacer 21 puntos, el máximo. Nunca nos vamos a rendir, vamos a luchar y eso me ayuda a mí, vamos a luchar hasta el final".

5. Importancia del orden

"Soy muy exigente con el orden,me gusta que los 11 defiendan y que los 11 ataquen. En estas eliminatorias vi que no estuvo completo el equipo por lesiones, pero tiene lo que yo manejo, triangulaciones, lo vi ante Costa Rica, Canadá. Si lo logramos hacer podremos hacer un equipo fuerte. Además hay algo más, la buena técnica que vi en algunos jugadores".

6. Mensaje a la afición

"Aquí lo que más necesitamos es de la gente que irá al estadio. Vamos a respetar a la que irá independientemente del resultado, nos vamos a entregar todos por esta camiseta. El que se ponga esta camiseta se tiene que entregar y la gente se tiene que dar cuenta para que exista la energía. Si no hay una buena energía en la espalda lo vamos a sentir. Queremos que la Selección sea el reflejo del país".

7. Vengo a resolver problemas

"Me ha tocado, cada vez que me contratan ir a resolver problemas y lo tengo claro por la experiencia. Las puertas de la Selección están abiertas para todos los jugadores. Uno no echa a nadie, los jugadores se meten y se sacan solos. Se meten por su capacidad y comportamiento, porque antes que sean futbolistas ser profesionales y profesionales como personas".

