PSG, tras regreso de Messi y sin Neymar lesionado, buscará ante Leipzig vencer y convencer

PARÍS, FRANCIA.- Tras su neta victoria frente a Manchester City (2-0), el París SG debe confirmar su estatus de líder del Grupo A de Champions, el martes en el Parc des Princes, frente al RB Leipzig, farolillo rojo de su llave, en un partido en el que contará con Leo Messi tras su regreso de la tregua internacional, pero sin Neymar, con dolores en los aductores.



En otros partidos de esta tercera jornada, el Atlético Madrid no tendrá derecho al error frente a un Liverpool en plena forma, lo mismo que el Real Madrid, en desplazamiento en Ucrania tras su derrota frente al Sheriff Tiraspol.

Grupo A: el PSG a convencer

Club Brujas (BEL) - Manchester City (ENG)



París SG (FRA) - RB Leipzig (GER)



Tras su victoria del viernes en Ligue 1 contra Angers (2-1), el equipo parisino se mostró menos convincente sin sus jugadores latinoamericanos, indisponibles en ese partido al haber disputado las eliminatorias al Mundial.



Ahora recuperará a Leo Messi, pero Neymar será baja debido a una lesión en los aductores.



El delantero brasileño "deberá prolongar un período de recuperación de algunos días antes de un regreso a la normalidad con el grupo", previno el PSG.



Tampoco estarán los argentinos Leandro Paredes, lesionado en el cuádriceps derecho, y Ángel Di María, suspendido, mientras que el goleador Mauro Icardi es duda, debido a problemas familiares.



La última visita del RB Leipzig a París fue en noviembre de 2020, a puerta cerrada, y el PSG de Thomas Tuchel se impuso con un penal de Neymar (1-0).



Por parte del City, el desplazamiento a Brujas podría permitir al equipo de Kevin de Bruyne superar al club belga en la clasificación de este Grupo A.



Grupo B: Atlético-Liverpool, choque del día

Atlético Madrid (ESP) - Liverpool (ENG)



Oporto (POR) - AC Milan (ITA)



En el Grupo B, se anuncia un atractivo duelo entre dos de los mejores entrenadores de Europa. Por un lado, los Colchoneros de Diego Simeone, y por el otro los Reds de Jürgen Klopp.



Liverpool lleva dos victorias en dos partidos de Champions, contra AC Milan en Anfield (3-2) y en Oporto (5-1), además de pulverizar el sábado al Watford (5-0) en Premier League, con un triplete de Roberto Firmino.



En el otro partido de la llave, el FC Oporto recibe al AC Milan, que no ha iniciado bien su regreso a la Champions, tras siete años de ausencia: dos derrotas, contra Liverpool y Atlético Madrid.



De este modo, parece que el objetivo lógico de italianos y portugueses sería ya la tercera plaza que dé acceso a la Liga Europa.



Grupo C: Ajax-Dortmund por el liderato -

Besiktas (TUR) - Sporting Portugal (POR)



Ajax Ámsterdam (NED) - Borussia Dortmund (GER)



En el Grupo C, parece estar todo decidido tras dos jornadas. Ajax, en plena forma, y Borussia Dortmund, con su "serial killer" Erling Haaland, parecen destinados a clasificar a octavos.



Los holandeses, que se pasean en su campeonato (7 victorias en 9 partidos, +30 como diferencia de goles favorable), tendrá un importante test en casa contra el Borussia, que ganó fácilmente al Maguncia el sábado en Bundesliga: 3-1, con un doblete del noruego.



En Turquía, entre Besiktas y Sporting Portugal, el objetivo será obtener una primera victoria en esta Champions, o un primer punto, con la óptica de sumar en busca de la tercera plaza que da acceso a la Liga Europa.



Grupo D: un Sheriff dispuesto a todo

Shakhtar Donetsk (UKR) - Real Madrid (ESP)



Inter Milán (ITA) - FC Sheriff (MDA)



Increíble vencedor del Real Madrid en el Bernabéu (2-1), el Sheriff Tiraspol intentará una nueva sorpresa en el césped del Inter de Milán, que solo lleva un punto, ganado en Ucrania en campo del Shakhtar Donetsk (0-0).



El Inter necesitará puntos y confianza, tres días después de su derrota contra la Lazio (3-1) en Serie A, ante un sorprendente equipo moldavo, que lidera la llave con dos victorias en dos partidos, incluido su sorprendente triunfo en el Bernabéu (2-1).



Por su parte, el Real Madrid dejó de ser líder de LaLiga, ya que su partido contra el Athletic Bilbao fue aplazado, por lo que ha podido descansar y prepararse para su desplazamiento al campo del Shakhtar ucraniano, para sumar tres puntos a los ganados en campo del Inter.