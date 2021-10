Luis Fernando Suárez revela lo que piensa sobre la Selección de Honduras y Coito  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Se fue como héroe, pero regresa como rival. Luis Fernando Suárez, director técnico que clasificó a Honduras al mundial de Brasil 2014, ahora dirige a la selección de Costa Rica y este miércoles reveló lo que piensa sobre el elenco cinco estrellas que enfrentará en San Pedro Sula por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.



Suárez antes de abordar el vuelo que lo traerá a Honduras, junto a la delegación tica, fue consultado, por la prensa de ese país, sobre qué piensa de la H y de su técnico, Fabián Coito.



"En Centroamérica es que ha habido progreso grandes en el fútbol, el caso de Honduras, de Panamá, las islas de Concacaf han progresado, Honduras creo que ha tenido esa situación de gusto de haber clasificado y de alguna manera de buscarlo y hacerlo, en las Olimpiadas son constantes y protagonistas, eso denota que hay un buen trabajo desde las bases", dijo el colombiano.

¿Qué piensa de Honduras y Coito?

"Creo que no hay puntos de comparación ya, me parece que hay situaciones después de siete u ocho años de cuando yo estuve allá, donde también había una transición de jugadores, no hay puntos de comparación, cada cual tiene su forma de jugar".



"Me gusta lo que hace él (Fabián Coito), es una persona que a nivel juvenil con Uruguay hizo cosas muy interesantes, eso lo llevó a Honduras, tiene a un asistente Miguel Falero que conoce mucho el fútbol de Honduras, dentro de todo esa escuela uruguaya trabaja muy bien en lo táctico durante han estado ahí y lo que han mostrado ha sido bastante interesante", respondió.



Honduras y Costa Rica protagonizarán el clásico centroamericano en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Ambas Selecciones llegar con dos puntos con la desesperación de sumar para encarrilarse en la senda que los lleve a Qatar.

