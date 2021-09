Así sale Olimpia ante el Inter Moengotapoe por la Liga Concacaf

SURINAM.- Olimpia debutará este martes en la Liga Concacaf ante el Inter Moengotapoe y hace unos instantes se dio a conocer el once que saldrá a la cancha.



Pedro Troglio llegó con algunas bajas en su equipo y buscará sorprender ante un equipo que casi no ha tenido actividad al no tener la liga local activa a causa del covid-19.

Olimpia sale con:

Edrik Menjivar

José GarcÍa

Brayan Beckeles

Jhonny Leverón

Gastón Díaz

Edwin Rodríguez

José Mario Pinto

German Mejía

Carlos Pineda

Yustin Arboleda

Jerry Bengtson