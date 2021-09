Estados Unidos goleó 4-1 a Honduras en el estadio Olímpico

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- En una pesadilla se convirtió el partido que Honduras que iba ganando ante Estados Unidos en la tercera jornada de la octagonal rumbo al Mundial del Qatar 2022.



Bryan Moya ponía a celebrar a los 18 mil aficionados que llegaron al Estadio Olímpico Metropolitano al minuto 27.



La gente se emocionó a tal grado de gritar el "ole". Sin embargo, el terror se dio desde que el entrenador de la Bicolor, Fabián Coito, realizara varios cambios que descompuso el funcionamiento del equipo.



"No es fácil jugar tres partidos en ocho días con los mismos jugadores, me parece que la variación de futbolistas no estaba alejada de la realidad", dijo Coito en la conferencia de prensa.



Además dijo: "Siempre está la autocrítica, somos rehenes de los resultados, más allá del golpe y el resultado adverso, tenemos objetivos y no estoy trabajando para cuidar mi puesto sino para hacer cosas buenas".



Ante ese descontrol, Gregg Berhalter, técnico de Estados Unidos, decifró rápidamente el esquema frágil de Coito y aprovechó para que Antoniee Robinson, Pepi, Aaronson y Lletget anotaran para el equipo de las barras y las estrellas y así sentenciar la peor goleada de Honduras en los últimos años en el estadio Olímpico.



Así fue el minuto a minuto

MIN 94 | ¡Finaliza el partido! Honduras cayó por goleada en su propia casa.



MIN 92 | ¡Gooooool! Ledget anotó el 4-1 sobre Honduras. Ya es goleada de Estados Unidos.



MIN 86 | ¡Goooooool! Estados Unidos anotó nuevamente. La Bicolor se derrumba en el estadio Olímpico.



MIN 74 | ¡Gooooool! Estados Unidos marcó el 2-1. Honduras perdió lo que venía haciendo en el primer tiempo.



MIN 71 | ¡Romell Quioto! El delantero de la H mandó un zurdazo y la mandó fuera del marco de Estados Unidos.



MIN 63 | Gran remate de cabeza de Maynor Figueroa. ¡EUA se salva!



MIN 62 | Con los cambios de Fabián Coito el equipo se cayó. Honduras no logra armar jugadas de peligro ante EUA.



MIN 61 | Ingresa Christian Roldán y sala Christian Pulisic para Estados Unidos.



MIN 59 | Romell Quioto disparó. El remate salió muy desviado del arco de Estados Unidos.



MIN 58 | Tiro libre para Honduras.



MIN 47 | ¡Gooooool! Antonee Robinson anotó para Estados Unidos.















MIN 46 | Ingresó Romell Quioto, José García y Rigoberto Rivas en el equipo hondureño. Sale Jonathan Rubio, Choco Lozano y Carlos Pineda.



MIN 46 | ¡Inició el segundo tiempo del partido!



MIN 45+ | ¡Final del primer tiempo! Honduras se va al descanso ganando 1-0 con gol de Bryan Moya.



MIN 45 | Tres minutos de descuento otorga el cuarto árbitro.



MIN 42 | Falta contra Maynor Figueroa. El público reclama tarjeta amarilla al árbitro Fernández.



MIN 38 | Falta contra Kevin Arriaga. El árbitro para el partido mientras el cuerpo técnico de Honduras reclama al cuarto árbitro la terrible entrada de Acosta.



















MIN 32 | El estadio Olímpico grita el "ole".



MIN 27 | ¡Gooooool! Bryan Moya se lanza de cabeza para anotar el 1-0 para Honduras. Gran centro de Diego Rodríguez para sentenciar el 1-0 a favor de la H.























MIN 24 | Ricardo Pepi perdona una acción frente al marco de Buba. Se salvó Honduras.



MIN 18 | Chistian Pulisic remató de cabeza. Muy cerca el equipo norteamericano.



MIN 16 | Nuevamente Moya sacó una chilena en el área. El jugador del 1ro de Agosto de Angola quiere anotar.



MIN 15 | Bryan Moya sacó un remate muy potente y su disparo salió ligeramente desviado.



MIN 13 | Marcelo Pereira se recupera, solo fue el susto de la caída.



MIN 10 | ¡Terrible caída de Marcelo Pereira! El árbitro pide la camilla inmediatamente.



MIN 8 | Centro peligroso de Carlos Pineda.



MIN6 | Falta contra Jhonatan Rubio. Tiro libre para Honduras.



MIN 3 | Bryan Moya cabeceó al marco de Estados Unidos. El remate salió débil.



















MIN 2 | Falta contra Jhonatan Rubio. El árbitro pitó falta a favor de Honduras.



MIN 1 | Primer aviso de EUA.



MIN 1 | ¡Se movió la pelota! ¡Vamos Honduras!



8: 28 PM | Moverá la pelota Estados Unidos.



8: 25 PM | Los 18 mil aficionados entonan las segradas notas de nuestro himno.



8: 25 PM | ¡Se canta el himno de Honduras!



8: 24 PM | En este momento se entona el himno de Estados Unidos.



8: 17 PM |Estados Unidos no podrá contar con Gio Reina, Sergiño Dest y Weston Mckennie.



8: 13 PM | Estados Unidos sale con: Matt Turner, Tyler Adams, John Brooks, Josh Sargent, Christian Pulisic, Miles Robinson, Ricardo Pepi, Mark Mackenzie, James Sands, George Bello y Kellyn Acosta. DT Matt Berthalter.



8: 12 PM | El árbitro del partido será el mexicano Fernando Hernández.



8: 09 PM | Así sale Honduras: Luis López, Andy Najar, Marcelo Pereira, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez; Kervin Arriaga, Deiby Flores, Carlos Pineda, Jonathan Rubio; Bryan Moya y Choco Lozano. DT Fabián Coito.



8: 06 PM | Los jugadores de la Selección de Honduras ya se encuentran en la cancha del estadio Olímpico haciendo el respectivo calentamiento.



8: 05 PM | ¡Bienvenidos a la transmisión!