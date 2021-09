Por amor: Hondureño viajó 48 horas para ver jugar a su amada Honduras  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Sin brazos, 48 horas de viaje, sin garantía de una victoria y con el riesgo de que en el camino pueda pasar algo, un hondureño se trasladó desde Guadalajara, México a San Pedro Sula para ver jugar a su "amada" Honduras.



Hablamos de Helmo Crespo, un fanático a la “H” que en un accidente de electricidad hace 34 años perdió sus dos brazos, pero eso no es impedimento para coger un bus y recorrer más de cuatro mil kilómetros y ver a la Selección.



Helmo es catracho de corazón, pero lleva varios años viviendo en Tijuana, México, donde se gana la vida trabajando en un taller de catalizadores, contó a Diario Diez.



Estaba parado en una esquina en las afueras del estadio Olímpico porque esperaba a sus amigos con los que entraría al estadio. “Me dijeron que estuviera aquí y no me muevo. Llevo media hora aquí”, decía mientras preguntaba la hora (4:36 pm).



El amor de Helmo por la Selección de Honduras lo hace viajar e incluso, perder días de trabajo para regresar a su patria y mirar a sus guerreros.



“Salí desde Tijuana a las 10:00 de la mañana el sábado y hasta ayer llegué, en puro autobús, tengo que regresar el viernes porque tengo que ir a trabajar, solo así se puede. Soy un aficionado de corazón con mi selección. Toda la vida he apoyado a la H”, decía.



Luego explicaba cómo perdió sus brazos, algo con lo que ha aprendido a vivir. “Mis brazos los perdí hace 34 años en un accidente de electricidad. Nadie está exento que le suceda un accidente, pero la cosa es levantarse y no quedarte tirado, es de tenerle amor a la vida”.



Don Helmo no dejaba de mirar cada autobús que pasaba viendo si sus amigos venían en uno de ellos. “Siempre vengo al estadio a ver a mi selección”, nos contaba.



“Mi trabajo es muy complejo, la gente me pregunta cómo hago. Mi patrón tiene un negocio de compra y venta de catalizadores. Mucha gente se tira a dar lástima porque quieren, querer es poder, la vida es difícil, pero si te pones a esperar a que las cosas lleguen nunca va a suceder, hay que llevar la vida con dignidad, pero lo que más deseo hoy es pegarle a los gringos hoy”, expresó con respecto a su trabajo.



Contó que luego del partido tendrá que partir nuevamente hacia Tijuana, pero antes dejó un mensaje. “Lo que más deseo de corazón y por amor a mi selección es ganarle a Estados Unidos aunque sea por la mínima diferencia, pero queremos esos tres puntos en casa”.



