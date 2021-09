"Creíamos que con jugadores con más físico y frescos podíamos imponernos", dice Coito  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras mostrar un pobre nivel futbolístico en el empate 0-0 ante El Salvador, el director técnico de Honduras, Fabián Coito, consideró que el encuentro "no es de reprochar".



La Bicolor sumó este día su segundo empate al hilo jugando dos partidos de visita: primero ante Canadá y ahora con El Salvador.



"El objetivo era pensar en los tres partidos, habíamos tenido un desgaste muy grande en el juego ante Canadá y aparte una recuperación bastante incompleta por el tema de los viajes, no se había descansado la noche del partido", se excusó el DT por los 9 cambios que presentó en formación inicial.



"Tampoco sirve de mucho ponernos a pensar en lo que no pasó. Fue un partido más lento, más jugado donde creíamos que con jugadores con más físico y frescos podíamos imponernos en el juego", dijo el uruguayo.



"Comenzamos bien en el primer tiempo, para mi gusto hicimos lento la transición de defensa a ataque, hay que salir más rápido, tenemos características de ese tipo en los jugadores y no pudimos imponer", agregó.



Sobre Estados Unidos

"Lógicamente que vamos a intentar buscar, como lo hemos buscado en los dos partidos, los tres puntos en el juego que tenemos ante Estados Unidos con un equipo que recuperado, en casa y que vamos a imponer ciertas condiciones del juego, vamos a creer que podemos. Estoy muy confiado, estamos bien y vamos a jugar con una selección fuerte, pero que nosotros como locales vamos a tener que imponer ciertas condiciones", advirtió Coito.



El partido entre Honduras y Estados Unidos es miércoles a las 8:30 de la noche en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.



