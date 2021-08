Con Cristiano rumbo a Old Trafford, el fichaje de Mbappé acapara la atención

PARÍS, FRANCIA.- Tras el fichaje de Lionel Messi por el París Saint-Germain, el mes de agosto vivió otro fichaje de una superestrella, el de Cristiano Ronaldo este viernes por el Manchester United, a la espera de saberse si Kylian Mbappé abandona finalmente el París SG rumbo al Real Madrid.



Tras sonar con fuerza el nombre del Manchester City, fue finalmente el Manchester United el que pudo atraer a Cristiano Ronaldo, que ya jugó en ese club de 2003 a 2009.



"El Manchester United se complace en confirmar que el club ha alcanzado un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, un traspaso pendiente de un acuerdo sobre los términos del contrato, la obtención de un visado y el visto bueno en el reconocimiento médico", informó el United en un comunicado.



El goleador de 36 años, cinco veces Balón de Oro, ganó su primera Liga de Campeones en 2008 con el Manchester United y fue tres veces campeón de la liga inglesa (2007, 2008, 2009) cuando vestía los colores de los 'Red Devils'.



Como jugador del Manchester United marcó 118 tantos en 292 partidos, antes de unirse al Real Madrid, donde permaneció hasta 2018, año en el que salió hacia la Juventus.



"Siempre hemos tenido un buen contacto -con Cristiano Ronaldo-. Sé que Bruno (Fernandes) también habló con él. Si tiene que salir de la Juventus, sabe que estamos aquí", afirmó el entrenador noruego del United, Ole Gunnar Solskjaer, este viernes, antes de la oficialización del acuerdo entre su club y los turineses.



- ¿Mbappé al Bernabeu? -

Con Messi y Cristiano Ronaldo ya conociendo su futuro, ahora falta por terminar el 'culebrón Mbappé'.



El miércoles, el París SG declinó la primera oferta madrileña de cerca de 160 millones de euros por Mbappé. "Insuficiente", zanjó el director deportivo del PSG, Leonardo.



Pero tras la nueva tentativa del club blanco, 20 millones de euros superior, el PSG estaría dispuesto a dejar partir a su joya de 22 años, según titula el periódico deportivo L'Équipe.



La propuesta de 180 millones de euros (de los que 10 millones de euros corresponden a variables) formulada el jueves por la 'Casa Blanca' ha llevado a reflexionar a los dirigentes parisinos, según coinciden los periódicos a ambos lados de los Pirineos.



Ante la ausencia de un 'no' claro, todos ven en ello el signo de que Mbappé fichará más pronto que tarde por el Real Madrid. "El domingo o el lunes", según Marca.



El delantero está "a puntito" de firmar, titula el periódico más vendido de España, que ofrece detalles sobre la fiesta que se prepara para recibirlo.



Su competidor AS avanza que el club 'merengue' podría ofrecer el dorsal 5 a Mbappé, un guiño al dorsal que lucía Zinedine Zidane en sus años en el Bernabéu, entre 2001 y 2006.



Este viernes, Mbappé se entrenó con normalidad con sus compañeros, según Le Parisien.



- El PSG "no ha cambiado" -

"Hay que estar tranquilos y esperar", declaró el jueves Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, en el marco del sorteo de la fase de grupos de la Champions.



Al mismo tiempo, el presidente parisino Nasser Al-Khelaïfi aseguró que su posición "no había cambiado".



El PSG quiere conservar a Mbappé, al que sueña con ver junto a Lionel Messi y Neymar, en el seno del tridente ofensivo que sería considerado como uno de los más talentosos de la historia.



Pero desde hace meses las negociaciones por su renovación están estancadas, mientras que su contrato expira en menos de 12 meses.



Así pues el conjunto parisino ve planear la amenaza de una salida del jugador el próximo verano europeo sin contrapartida económica, mientras que en 2017 tuvo que gastar 180 millones de euros en su fichaje.



Al recuperar el dinero, el club de la capital francesa podría avanzar en el dossier de su sucesor, o compensar las enormes pérdidas ligadas a la pandemia de coronavirus estos últimos 18 meses.



En Madrid, el técnico del Real, Carlo Ancelotti, subrayó este viernes la calidad de Mbappé: "Si digo que Mbappé es un gran jugador, digo la verdad".



Si Mbappé sale del PSG, el club francés podría buscar un reemplazo. La Juventus también sondea el mercado tras la salida de Cristiano Ronaldo, por lo que los próximos días podrían deparar nuevos movimientos importantes en el fútbol europeo.