Messi protagoniza una divertida plática con el youtuber Ibai Llanos

PARÍS, FRANCIA.- Más de cinco minutos entre risas y anécdotas duró la entrevista que le realizó el streamer español Ibai Llanos a Messi, tras ser presentado como nuevo jugador del PSG.

"Nos hemos colado, lo hemos conseguido", dijo el español minutos antes de entrevistar al astro argentino en uno de los pasillos del estadio del Parque de los Príncipes.



"Encima hemos perdido el micrófono de la cámara en el taxi...", empezó comentando Llanos en la víspera de la entrevista con Messi.



Pero el mal momento se olvidó cuando la pulga apareció y con una sonrisa plasmada en su rostro frente a la cámara del español, donde confesó que "La verdad que estoy cansado confesó tengo ganas de empezar a entrenar ya con el nuevo equipo".



Sin embargo, Ibai Llanos le aclaró a Leo que la entrevista no iba a ser de fútbol, sino de anécdotas, algo "informal".



El español estuvo presente en la cena de despedida de Messi con el Barcelona por lo que le preguntó: "¿Crees que comí mucho en tu casa el otro día?"



Entre carcajadas el argentino respondió: "no te vi comer".



“Tirá fuerte, te dije” ?✍️



"Tirá fuerte, te dije" ?✍️

¡@IbaiLlanos se lleva la ? firmada por Leo para su comunidad!

Leo Messi llegó como titular indiscutible al PSG, por lo que en la plantilla de los comunes a jugar ahora se tendrán que sacrificar a uno, porque la pulga tiene un puesto permanente en la delantera.



Ante esto, Llanos dijo que "veo preocupación con Mbappé. Aquí he visto caras... de preocupación. Esto es intuición, no información, pero... es lo que hay. Hay preocupación", en referencia a que Messi le quitará la titularidad a algunos futbolistas del PSG.



Por último, el nuevo jugador del equipo francés le autografió la camisa al español, quien se fue feliz por la entrevista.



¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos Garatea, también conocido simplemente como Ibai, es un youtuber, streamer y locutor de esports español que hace transmisiones en vivo de eventos deportivos de manera divertida.