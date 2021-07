Doctora en matemáticas austríaca conquista el oro olímpico en Tokyo 2020  

Aunque sorpprendio a todos con su medalla olímpica en Tokyo 2020, Anna Kiesenhofer ya había dado muestras de ser una gran competidora a la que no se le podía subestimar y finalmente logró conseguir el tan anhelado oro olímpico. Foto: AFP

TOKIO, JAPÓN.- Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 sin duda alguna están dejando muchas historias cautivadoras dentro del mundo del deporte, pero sin duda que una de las más sorprendentes es la de Anna Kiesenhofer.



La ciclista austríaca pasó de ser una completa desconocida dentro de su disciplina a ser medallista de oro en las actuales Olimpiadas.

Doctora en matemáticas

Pero contrario a lo que podría creerse, Kiesenhofer es profesional en matemáticas, en donde cuenta con dos diplomas y un doctorado.



Su victoria en Tokyo 2020 ha causado mucha sorpresa no solo por su destacada preparación académica, sino que Anna tampoco pertenece a un equipo profesional de ciclismo, algo que hasta hace poco parecía indispensable para lograr una medalla olímpica.



Durante la competición, la ciclista de 30 años se lanzó con una increíble escapada solitaria, logrando sostenerla para así poder llegar con más de un minuto de ventaja, superando nada más y nada menos que a la campeona mundial en 2019, Annemiek Van Vleuten.



La ventaja de Kiesenhofer fue tan amplia que la atleta neerlandesa no se dio cuenta que había llegado a la meta en la segunda posición, por lo que celebró como si hubiese ganado la carrera.



Al finalizar, Van Vleuten solo logró decir que se había equivocado y agregó: "ste es un ejemplo de lo que sucede cuando montas en una carrera importante como esta sin comunicación".



Es importante mencionar que en las competiciones de ciclismo en los Juegos Olímpicos no existe la comunicación por radio, caso contrario a lo que ocurre a nivel profesional.

La doctora en matemáticas campeona olímpica

Aunque sorpprendio a todos con su medalla olímpica en Tokyo 2020, Anna Kiesenhofer ya había dado muestras de ser una gran competidora a la que no se le podía subestimar.



Tras culminar sus estudios en matemáticas en la Universidad Técnica de Viena y otro diploma en la Universidad de Cambridge en Reino Unido, sacó un doctorado en Cataluña en 2016, y fue en la región española en donde también desarrolló su amor por el ciclismo.



Actualmente trabaja en la Universidad de Lausana, Suiza, en donde combina la investigación con la enseñanza.



La austríaca comenzó con su carrera ciclística en 2014, luego de haber sufrido una serie de lesiones que le impidieron continuar con sus aspiraciones de ser triatleta.



Durante su estadía en Cataluña, ganó la clasificación general de la Copa Nacional Española en 2016 junto al equipo aficionado en donde participaba practicando el ciclismo.



Ese mismo año logró inscribirse en el Tour Internacional Femenino de l'Ardéche, Francia, en la cual estaba incluida una etapa final de montaña en Mont Ventoux.



En dicha prueba, Kiesenhofer logró alcanzar a un grupo escapado y luego tomó ventaja para ganar la etapa de 94,9 km con una ventaja de casi cuatro minutos, llevándose el segundo lugar de la tabla general.

Anna Kiesenhofer sorprendió al mundo por la manera en que se hizo con el oro en Tokyo 2020.







Posteriormente, con 26 años, firmó con el equipo femenino de Lotto Soudal, pero después de una serie de abandonos se quedó sin contrato y abandonó el ciclismo por un año.



Regresó al deporte como aficionada en 2019, ganando la carrera nacional de ruta y el campeonato contrarreloj de Austria, un título que ya ha repetido en dos ocasiones.



Con estos extraordinarios resultados, Keisenhofer sorprendentemente llegó a Tokyo 2020 sin un contrato profesional, pero ahora tras haber subido a lo más alto del podio no cabe duda que esta situación cambiará.



Ahora Anna Kiesenhofer ha escrito su nombre en los libros de la historia de su país, al ser la primera austríaca en ganar una medalla en una carrera olímpica de ruta y la primera en ganar una medalla olímpica en cualquier disciplina del ciclismo en 125 años.

Sorpendente victoria

Kiesenhofer fue una en un grupo de cinco ciclistas que logró escaparse del resto del pelotón tan pronto inició la carrera de 137 kilómetros.



Los expertos que comentaban la competición para diferentes televisoras mencionaron en ese momento que las posibilidades de éxito de una escapada de esas eran "una en mil",



Sin embargo, a falta de 70 kilómetros el grupo se redujo a tres; Keisenhofer de Austria, Annna Pichta de Polonia y Omer Shapira de Israel.



Más atrás en el pelotón la neerlandesa Van Vleuten, quien sufrió un terrible accidente que la privó de la medalla en Río de Janeiro 2016, se escapó del pelotón en una persecución solitaria.



La carrera se acercaba a su final con un largo circuito alrededor de una pista de carreras de autos y antes de entrar en esta, Kiesenhofer atacó dejando a Plitcha y Shapira atrás.



Con la polaca y la israelí en la distancia, Van Vleuten y su equipo aceleraron el paso faltando unos 10 km, muy motivadas por lo que parecía la victoria, por lo que dejaron a las demás competidoras del pelotón atrás, sin embargo se llevaron una gran sorpresa.

La ciclista austríaca le sacó una impresionante ventaja a las demás competidoras para llegar a la meta en primer lugar.







Anna Kiesenhofer, quien luchaba por no acalambrarse, continuó con potencia alrededor del circuito, percatándose de que nadie le seguía la pista.



De esta manera, logró alcanzar la meta y cayó al suelo entre lágrimas, evidentemente sorprendida por haber conseguido el resultado más grandemde su carrera, mientras que Van Vleuten y Elisa Longo Borghini llegaron desupués que ella para llevarse la plata y el bronce.

