"Es mi momento", dice la venezolana Yulimar Rojas antes de su debut en Tokio  

TOKIO, JAPÓN.- Yulimar Rojas es una venezolana que vivía en el anonimato, pero tras su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 el mundo la conoció por su histórica actuación.



Su competencia es el salto triple femenino, en los Juegos de 2016 todo marchaba bien para conseguir el oro, pero por un error quedó en segundo lugar detrás de la colombiana Catherine Ibargüen.



Tokio es la revancha

Toda la impaciencia durante un año extra de espera, por culpa de una pandemia, todas las expectativas, que van desde un posible oro histórico para Venezuela hasta romper el récord mundial del salto triple. Una curva de progresión que señala que este es el momento de Yulimar Rojas.



La venezolana debutará el viernes en la fosa de saltos del Estadio Olímpico de Tokio, con la ronda eliminatoria.



No parece tener rival que le haga sombra. Verla subir a lo más alto del podio el próximo domingo es tal vez uno de los desenlaces más cantados del programa de atletismo de los Juegos.



“Este es el año para que mi sueño se haga realidad. Mi optimismo, mi determinación y mi motivación están a mil por ciento", dijo Rojas en una entrevista con The Associated Press. “Me encuentro muy feliz por el privilegio de estar en estos Juegos”.



Rojas intentará convertirse en la primera mujer venezolana que conquista un oro olímpico, que sería el tercero en la historia del país.



